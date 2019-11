Deadpool 3: il terzo film è in lavorazione ai Marvel Studios?

Deadpool 3: il terzo film delle avventure cinematografiche del Mercenario Chiacchierone sarebbero ora in lavorazione per mano della Marvel.

Deadpool: Ryan Reynolds in azione nel ruolo di Wade Wilson

Deadpool 3 terzo film delle avventure cinematografiche del logorroico mercenario interpretato da Ryan Reynolds, sarebbe ora in lavorazione per mano della Marvel, dopo l'acquisto della 20th Century Fox da parte della Disney.

A suggerirlo è la notizia che Disney starebbe creando una società a responsabilità limitata (una LCC, come dicono gli americani) per un nuovo progetto. Il nome della società è Finger Guns Productions LLC, e ammesso che sia legato in qualche modo al contenuto del progetto in lavorazione, i due candidati più probabili sono il terzo film di Deadpool o la miniserie Disney+ dedicata a Hawkeye, che arriverà nel 2021. In ogni caso, dato il successo dei due film precedenti, è altamente probabile che la Marvel voglia realizzare un terzo lungometraggio in tempi relativamente brevi.

Nei mesi scorsi Kevin Feige ha confermato che la saga cinematografica degli X-Men sarà rilanciata nei prossimi anni, a partire dalla Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe (la vecchia incarnazione del franchise si chiuderà con New Mutants, in uscita nel 2020). L'unico personaggio che dovrebbe entrare, in un modo o nell'altro, nel MCU senza alcuna modifica sarebbe proprio Deadpool, sempre con le fattezze di Ryan Reynolds (il quale ha lasciato intendere che ha già incontrato le alte sfere di Marvel e Disney per parlare del futuro del mercenario).

Il grande dubbio e timore dei fan è legato principalmente al fatto che Deadpool e Deadpool 2 sono film vietati ai minori, quindi teoricamente incompatibili con la linea editoriale Marvel che privilegia prodotti adatti alle famiglie. I diretti interessati hanno però più volte affermato che i film dedicati al personaggio rimarranno per adulti, con apposita strategia di marketing per non confondere gli spettatori più giovani. Intervistati al riguardo, gli sceneggiatori dei primi due film hanno confermato tale aspetto e ribadito che appena riceveranno il via libera da Reynolds inizieranno a scrivere Deadpool 3.