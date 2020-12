Avengers: Endgame copiato da un film d’animazione DC? Lo sostiene un fan su Twitter

Avengers: Endgame, un fotogramma dello sport del Super Bowl

Un utente di Twitter ha postato un video per dimostrare che Avengers: Endgame avrebbe copiato un film d'animazione DC. Si tratta di Superman/Batman: Public Enemies, uscito nel 2009 e facente parte del filone dei DC Universe Animated Original Movies, film realizzati direttamente per il mercato home video e basati su celebri archi narrativi della casa editrice.

Per l'esattezza, il video mostra come la sequenza in cui Tony Stark, moribondo nello spazio, viene salvato da Captain Marvel sarebbe identica a quella in cui Batman è in una situazione simile e viene riportato sulla Terra da Superman. Molti hanno però ribattuto che una situazione del genere non è particolarmente originale, né ai fumetti né al cinema, e altri hanno fatto notare come il video sia appositamente alterato per suggerire il plagio (la sequenza del film Marvel è molto più lunga, e le inquadrature sono state modificate rispetto alla versione originale, usando anche materiale alternativo tratto dalle scene eliminate).

https://twitter.com/FatalJayShow/status/1333159295299497985?s=20

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Non è la prima volta che i fan della DC, in particolare dei film di Zack Snyder, accusano il Marvel Cinematic Universe di plagio. Dal 2015, infatti, gira la teoria complottistica secondo la quale Geoff Johns avrebbe passato alla Casa delle Idee le sceneggiature di Batman v Superman: Dawn of Justice e della fantomatica trilogia di Justice League , consentendo alla Marvel di realizzare Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Questo nonostante il fatto che entrambe le fazioni si ispirino a ben note storyline fumettistiche le cui eventuali somiglianze erano già presenti nelle versioni cartacee. Questo vale anche per le divisioni interne della stessa DC: ciò che sappiamo su quello che Snyder aveva in mente per la parte finale del suo arco narrativo incentrato su Superman non si discosta più di tanto dal recente DC Universe Animated Original Movie intitolato Justice League Dark: Apokolips War, a sua volta liberamente basato sulla storyline Darkseid War, pubblicata tra il 2015 e il 2016.