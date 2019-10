Avengers: Endgame, Chris Hemsworth: "La sceneggiatura non era finita durante le riprese"

La star di Avengers: Endgame, Chris Hemsworth, ha rivelato che al momento delle riprese del cinecomic la sceneggiatura non era finita. Marvel è nota per la segretezza che circonda la lavorazione dei suoi film e l'interprete di Spider-Man Tom Holland ha ammesso di recente di non aver ricevuto lo script completo per timore di spoiler. Adesso Chris Hemsworth specifica che nessuno degli attori ha avuto una copia completa dello script sul set perché questo non era finito.

Avengers: Endgame, un primo piano di Chris Hemsworth

Nel corso di un'apparizione al ACE Comic Con, Chris Hemsworth ha svelato al pubblico:

"Avevano una sceneggiatura, o parte della sceneggiatura, ed era una versione davvero strana. Potevi andare in una stanza a leggerla, ma per essere onesti non era nemmeno finira. La seconda metà delle riprese del film era tutto nelle loro mani, eravamo guidati senza sapere cosa ci fosse in serbo per noi".

Dal momento che Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame sono stati girati in gran parte back-to-back, gli attori si sono trovati a girare scene completamente prive di contesto in ordine sparso, senza capire molto del plot. Di fronte a tanta complessità, anche il Dio del Tuono ha ammesso di sentirsi spaesato.

Avengers: Endgame, Chris Hemsworth furioso dopo aver scoperto che Cap può sollevare Mjolniril

Ritroveremo Thor in Thor: Love and Thunder, dove Chris Hemsworth cederà il posto di Mighty Thor a Natalie Portman che tornerà nei panni di Jane Foster.