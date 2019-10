Avengers: Endgame, Chris Hemsworth furioso dopo aver scoperto che Cap può sollevare Mjolniril

La star di Avengers: Endgame, Chris Hemsworth, ha avuto una reazione furiosa dopo aver scoperto che Captain America può sollevare Mjolniril. E' stato lo stesso Hemsworth, ospite all'ACE Comic Con di Rosemont, Illinois, insieme ai colleghi Brie Larson (Captain Marvel), Tom Holland (Spider-Man), Tessa Thompson (Valkyrie) e Jake Gyllenhaal (Mysterio), a confessare la verità.

Avengers: Endgame, Chris Hemsworth è un Thor molto transandato

Quando gli è stato chiesto come si è sentito davanti alla scena in cui Captain American (Chris Evans) è in grado di sollevare Mjolnir, Chris Hemsworth ha ammesso: "Ero furioso. Sono stanco di queste persone che sollevano il martello, per essere onesto. Giocano coi miei giochi, me li vogliono portare via."

Di fronte all'osservazione secondo cui la recitazione di Hemsworth nasconderebbe i suoi sentimenti riguardo alla questione del martello, lui ribadisce: "Invece mi importa eccome. Ridammelo, Cap. Tieniti il tuo piccolo scudo." Poi aggiunge "Non ho ancora visto Cap sollevare Stormbreaker". Corretto dal pubblico, l'attore replica: "Cosa dite, è successo? Ecco, in quel momento facevo questa cosa" e si tappa gli occhi con le mani.

Thor: Love And Thunder, il 95% del film sarà ambientato nello spazio?

Quando Chris Hemsworth si lamenta delle "persone" che sollevano il suo martello, potrebbe fare riferimento non tanto a Cap quanto a Jane Foster (Natalie Portman), che si prepara a diventare la nuova Mighty Thor in Thor: Love and Thunder, a tal scopo è stata formulata una nuova teoria su come Jane Foster possa maneggiare Mjolnir. Non solo Thor sarà il primo supereroe Marvel ad avere un quarto film a lui dedicato, ma la storia del Dio del Tuono potrebbe prendere una svolta inaspettata.

Thor: Love and Thunder arriverà al cinema il 5 novembre 2021.