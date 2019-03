Avengers: Endgame, Chris Evans: "Ho pianto tre volte vedendo il film!"

Avengers: Endgame è riuscito a far piangere l'interprete di Captain America, Chris Evans più di una volta e ancora prima di arrivare all'epilogo della storia.

A rivelarlo è stato proprio l'attore durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter in cui ha parlato del cinecomic diretto dai fratelli Russo dicendo: "È un buon film, lo è davvero. Ne ho visto più o meno la prima ora ed è davvero ottimo. Ho pianto circa tre volte".

La durata di Avengers 4, inoltre, dovrebbe superare le tre ore, come ha spiegato Chris Evans: "Sarà un film lungo, questo è sicuro. Il primo montaggio superava le tre ore. Il mio funerale dura circa un'ora". La star ha poi scherzato proprio sulla possibile uscita di scena di Captain America: "Certo è duro vedere la propria morte". L'attore ha persino risposto in modo ironico spiegando perché ha visto solo un'ora di film, ribattendo al giornalista che chiedeva se avesse smesso la visione dopo l'uscita di scena del suo personaggio: "Esattamente. Dopo che muoio per mano di Tony ho semplicemente detto: 'Sai cosa? Non riesco a vederlo'".

Avengers: Endgame, analisi di tutte le teorie sul film Marvel

Secondo la trama ufficiale di Avengers:Endgame il film concluderà un'importante fase del Marvel Cinematic Universe, concludendo definitivamente il racconto riguardante le Gemme dell'Infinito e svelando il destino di alcuni dei protagonisti dei cinecomic.

La storia si era interrotta con il drammatico cliffhanger e le scene post credits avevano mostrato Nick Fury mentre inviava una richiesta di aiuto a Captain Marvel, l'eroina interpretata da Brie Larson.

Il cast di Avengers: Endgame sarà quindi composto da Scarlett Johansson (Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Mark Ruffalo (Hulk), Don Cheadle (War Machine), Jeremy Renner (Occhio di Falco), Karen Gillan (Nebula) Robert Downey Jr (Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Chris Evans (Captain America), Bradley Cooper (doppiatore di Rocket Racoon). I personaggi interpretati dalle star sono infatti ancora in vita e le locandine confermano la presenza anche di Tessa Thompson (Valkyrie), Gwyneth Paltrow (Pepper Potts), e Karen Gillan (Nebula).