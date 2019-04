Avengers: Endgame, che fine ha fatto Katherine Langford?

Tuo, Simon: Nick Robinson e Katherine Langford in una scena del film

Non tutti gli attori annunciati/confermati per Avengers: Endgame sono effettivamente apparsi nel film, per vari motivi. Tra questi c'è Katherine Langford, la protagonista delle prime due stagioni della serie Netflix Tredici. La giovane attrice australiana era stata annunciata come parte del cast lo scorso ottobre, ma nel film non vi è alcuna traccia di lei, e il suo nome non appare nei titoli di coda. Attenzione, il resto della news contiene alcuni spoiler .

Alcuni membri del cast, inizialmente annunciato come un unico blocco sia per Avengers: Infinity War che per Avengers: Endgame, appaiono solo in uno dei due lungometraggi, come Paul Bettany il cui personaggio muore nel primo (e non torna in vita) o Jeremy Renner e Paul Rudd che entrano in azione nel secondo. Nel caso di Katherine Langford è difficile dire quale sia il vero motivo della sua assenza, dato che il suo ruolo sarebbe stato svelato solo a film uscito. Su Instagram, a domanda diretta sulla sua presenza (o meno) nel film, l'attrice ha risposto con dei puntini di sospensione, lasciando intendere che non è autorizzata a parlarne per ora (i contratti per film come questo hanno spesso clausole sulla riservatezza), e che probabilmente la rivedremo altrove.

La teoria più gettonata è che dovesse interpretare Kate Bishop, la giovane discepola di Clint Barton, e dato che lui non farà più parte degli Avengers è un'ipotesi sensata, per introdurre una nuova generazione di eroi. Probabile, a questo punto, in caso la parte fosse quella, che la rivedremo nella miniserie incentrata su Hawkeye su cui la Marvel starebbe lavorando per il servizio di streaming Disney+. Sulla medesima piattaforma vedremo anche progetti seriali dedicati a Loki, Falcon insieme a Winter Soldier, e Scarlet Witch affiancata dalla Visione. È in lavorazione anche un adattamento animato di What If...?, celebre testata dove vengono raccontati scenari alternativi.

Chi non ha ancora visto il film conclusivo dell'Infinity Saga può leggere la nostra recensione di Avengers: Endgame in cui ne parliamo senza spoiler, ma se avete già visto il film e volete addentrarvi nei segreti del nuovo blockbuster Marvel dopo la visione potete confrontarvi con l'analisi del finale di Avengers: Endgame.