Avengers: Endgame, Captain America morirà all'inizio del film?

Una delle teorie più inquietanti dei fan della Marvel è che Captain America è destinato alla morte all'inizio del prossimo attesissimo Avengers: Endgame.

Dopo la fine di Infinity War, molti appassionati sono convinti che la striscia di morti pesanti per il MCU non sia finita così. Il primo preso di mira online è proprio il Captain America di Chris Evans, anche a causa di tutte le vicissitudini con il suo contratto per la Disney. Diversi fan hanno fatto attenzione al personaggio in tutti i vari trailer mostrati online e ci sono alcuni momenti in cui sembra lottare con Thanos in un ambiente non ben definito, ma online sono convinti che si tratti o della Nova Corps su Xandar o della battaglia di New York.

In entrambi i casi, uno scontro di questo tipo dovrebbe avvenire nella prima parte del film, probabilmente già nel primo atto, e secondo i fan ha senso che uno dei nomi più grossi muoia all'inizio del film per settare il tono del film, e la morte di Captain America potrebbe essere il motore definitivo per la vendetta degli Avengers.

Avengers: Endgame - un ricordo di Captain America

Avengers: Endgame, in assoluto uno dei film più attesi dell'anno, arriverà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile. Le prevendite dei biglietti hanno infranto qualunque record e le prime previsioni sull'incasso sembrano andare nella stessa direzione: il nuovo capitolo degli Avengers dovrebbe debuttare al botteghino internazionale con cifre superiori a quelle di Infinity War.

Ecco la trama di Avengers 4: Thanos ha schioccato le dita in Avengers: Infinity War e metà della vita sulla Terra si è dissolta all'istante. Adesso un gruppo di guerrieri, inclusi Captain America, Black Widow, Iron Man, Thor e Hulk, uniscono le forze per contrapporsi al genocidio del Titano Pazzo.

Dal momento che i nostri eroi non sono stati in grado di fermare Thanos la prima volta, cosa li fa credere di riuscirsi adesso? La risposta sarebbe nell'incredibile potere di Captain Marvel o negli infinitamente piccoli spazi tra atomi accessibili da Ant-Man. Avengers: Endgame riscriverà il Marvel Cinematic Universe come lo conosciamo. Quando tutto sarà finito, niente sarà più lo stesso.