Avengers: Endgame, la campagna promozionale è costata 200 milioni di dollari!

Per Avengers: Endgame si sa, la Marvel ha fatto le cose in grande. Campagna promozionale inclusa che ha raggiunto la cifra astronomica di ben 200 milioni di dollari. In confronto i 150 milioni spesi per pubblicizzare Infinity War o i 140 per Spider-Man: Homecoming paiono veramente poca cosa, per non parlare degli 80 dei I Guardiani della Galassia, praticamente briciole.

Avengers 4: Capitan American, Capitan Marvel, Iron Man e Thor in una fanart

D'altronde l'attesa spasmodica e l'ambizione spesa per Avengers 4 spiega il perché sia stato speso così tanto. La nuova avventura dei Vendicatori segna, infatti, la chiusura di un lungo ciclo iniziato dieci anni fa con il primo Iron Man e proseguita poi con ventitré opere, e undici anni di cinecomic con i loro relativi franchise. In particolare, Mindy Hamilton, la SVP di Partnership Marketing di The Walt Disney Company ha spiegato a Deadline come anno dopo anno l'impegno sul fronte del marketing si sia esteso in modo considerevole: "Mentre il nostro universo di fan si espande con nuovi personaggi e storie, così si è allargato il nostro pubblico. Siamo cresciuti ben oltre il nostro target di fan tradizionali; ora ci sono i millennials, gli adolescenti, le culture di gran parte del globo e anche le famiglie. Cerchiamo partnership che onorino e celebrino in ognuna di queste realtà".

Avengers: Endgame, l'armatura di Thanos

Dati alla mano, rimarcati sempre dal giornale americano, mostra come la partnership con la Marvel porta ad un aumento del 50 per cento delle vendite per una specifica linea di prodotti in soli tre mesi. Lo studio di Topolino non si limita infatti a fare affari con aziende affermate, ma anche a dare risalto a quelle in crescita, come ad esempio Stand Up to Cancer, che ha iniziato a collaborare l'anno scorso per Infinity War. Altri accordi, tra vecchie e nuove realtà, includono MasterCard, Ulta Beauty, Audi, McDonald's, GEICO, Coca-Cola, Google, General Mills , Ziploc, OPPO Mobile e Synchrony Financial.

Avengers: Endgame, Scarlett Johansson insieme a Chris Evans

Negli ultimi mesi non sono mancate le più fantasiose e intriganti teorie su Avengers: Endgame, e dopo una lunga attesa il film arriverà nelle sale italiane il 24 aprile. Avengers: Endgame sarà ambientato dopo i devastanti eventi di Avengers: Infinity War. Con l'aiuto degli alleati rimasti, gli Avengers si dovranno riunire ancora una volta per annullare le azioni di Thanos e ristabilire l'ordine nell'Universo senza tenere conto delle conseguenze che tutto ciò potrebbe causare.