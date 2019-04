Avengers: Endgame: 1,2 miliardi per un incasso globale mostruoso

Avengers: Endgame, un'immagine dal primo teaser trailer

Il primo weekend nelle sale di Avengers: Endgame, il nuovo kolossal targato Marvel ha incassato 1,2 miliardi a livello globale annientando praticamente tutti i record legati al box office.

I dati completi sul film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Avengers: Endgame - non sono ancora disponibili, ma le stime degli esperti parlano di un primo weekend da record assoluto negli Stati Uniti (350 milioni di dollari), nei mercati internazionali (859 milioni, di cui 330 solo in Cina) e a livello mondiale (1,2 miliardi, cifra raggiunta in appena cinque giorni di programmazione). È anche il miglior weekend d'apertura in assoluto in 44 paesi, tra cui l'Italia (per un film internazionale), e in patria ha ottenuto il voto massimo, A+, nell'ambito del CinemaScore, il sondaggio sulle opinioni degli spettatori appena usciti dalla sala.

Per rendere l'idea di quanto questo risultato sia da capogiro, solo negli Stati Uniti Avengers: Endgame ha superato, nel weekend inaugurale, l'incasso totale di tredici film del franchise, di cui tutta la Fase Uno a parte The Avengers. Attualmente è il sesto incasso del Marvel Cinematic Universe a livello globale, ed è praticamente certo che supererà il risultato complessivo di Avengers: Infinity War, che dominò il botteghino mondiale lo scorso anno con due miliardi di dollari. Ammesso che le settimane a venire non registrino cali notevoli (in particolare in Cina), il film dei fratelli Russo potrebbe spodestare Titanic, attualmente secondo maggiore incasso globale di sempre, e sfiorare - forse addirittura superare - il record di Avatar, che quasi dieci anni fa si avvicinò a tre miliardi di dollari. Altro dato notevole: presumibilmente grazie all'hype legato al nuovo film Marvel, al secondo posto del box office americano per l'ultimo weekend di aprile si è piazzato Captain Marvel, in rialzo dopo essere finito quarto la scorsa settimana. Attualmente il film dedicato alle gesta di Carol Danvers ha incassato 413 milioni di dollari in patria e 1,1 miliardi nel mondo.