Avengers: due team diversi guideranno The Kang Dynasty e Secret Wars? [RUMOR]

Secondo quanto riferito, Avengers: The Kang Dynasty e Avengers: Secret Wars saranno incentrati su due diverse squadre degli eroi più potenti della Terra. Secondo lo scooper MyTimeToShineHello, Avengers: The Kang Dynasty si concentrerà su un team dei Vendicatori del Marvel Cinematic Universe che "combatterà il consiglio dei Kang e perderà", portando a Secret Wars, che vedrà la comparsa di una "squadra di Vendicatori Multiversali" reclutati segretamente dalla Time Variance Authority (TVA).

Secondo quanto anticipato, in questa formazione dovrebbero trovar posto lo Spider-Man di Tobey Maguire, Wolverine di Hugh Jackman e Deadpool di Ryan Reynolds, gli eroi saranno incaricati dalla TVA di "salvare i 616 Vendicatori e sconfiggere i Kang una volta per tutte". Naturalmente al momento si tratta solo di voci prive di conferma.

Il futuro dell'MCU

Dopo la conclusione della Infinity Saga - che comprende le fasi da 1 a 3 dell'MCU - Marvel Studios ha rivelato che le prossime tre fasi si chiameranno Multiverse Saga, con Kang il Conquistatore che fungerà da nuovo grande cattivo, prendendo così il posto di Thanos. Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022) avrebbe gettato le basi per impostare il nuovo plot dei Vendicatori con la scena dei titoli di coda che menziona un'imminente "incursione", un termine estratto dalla trama del fumetto Secret Wars del 2015 che indica due mondi che stanno per scontrarsi.

Chi dirigerà The Kang Dynasty e Secret Wars?

Destin Daniel Cretton, che ha diretto Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli del 2021, è attualmente assegnato alla regia di Avengers: The Kang Dynasty, mentre ancora non sappiamo chi si occuperà di Avengers: Secret Wars. Nonostante abbiano precedentemente mostrato interesse a dirigere un adattamento di Secret Wars, i registi di Avengers: Infinity War ed Endgame, Anthony e Joe Russo, non sarebbero in lizza per il progetto. Secondo quanto riferito, Shawn Levy e Sam Raimi sarebbero i nomi papabili, data la loro precedente esperienza nella gestione del Multiverso dell'MCU. Mentre Raimi non commenta, Levy ha risposto al rumor durante il Toronto Film Festival dichiarando: "Ho letto quella voce e questo è tutto ciò che dirò".