Avengers: Doomsday, Wolverine sarà nel film? Il concerto di Londra cancellato da Hugh Jackman lo confermerebbe

La cancellazione del concerto di Hugh Jackman a Hyde Park previsto per la prossima estate ha messo in allarme i fan, il divo prepara il ritorno nei panni di Wolverine in Avengers: Doomsday?

Pochi giorni fa è stata annunciata la cancellazione del concerto di Hugh Jackman previsto per il 6 luglio ad Hyde Park. La sua partecipazione al BST Hyde Park era attesa da tempo da fan, ma secondo molti seguaci del divo di Deadpool & Wolverine qualcosa bollirebbe in pentola,

Jackman ha scritto su X: "A causa di un conflitto imprevisto nel mio programma, sono profondamente deluso nell'annunciare che non potrò esibirmi ad Hyde Park il 6 luglio". Durante l'evento musicale, l'attore avrebbe dovuto eseguire brani tratti da The Boy from Oz, Les Miserables, The Music Man e The Greatest Showman.

Dopo questo messaggio, non ci è voluto molto ai fan della Marvel a fare 2+2 concludendo che ciò significa che l'attore in estate sarà troppo impegnato a girare Avengers: Doomsday per esibirsi a Londra.

Quando farà ritorno Wolverine nell'MCU?

La teoria dei fan sul ritorno di Wolverine è piuttosto intrigante, soprattutto perché a luglio Avengers: Doomsday sarà nel pieno delle riprese. Sebbene i Marvel Studios siano flessibili con gli attori (si pensi che Benedict Cumberbatch abbia girato molte delle sue scene da solo), la presenza di Wolverine sul set potrebbe essere necessaria se il personaggio avrà - come molti auspicano - un ruolo chiave.

Wolverine e i suoi artigli

Per quello che vale, diversi scoop sui social media hanno affermato che Jackman apparirà in Avengers: Doomsday prima di assumere un ruolo più importante in Avengers: Secret Wars. Il cast di Avengers: Doomsday sarà guidato da Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino e da Tom Holland, con attori di Captain America: Brave New World, Thunderbolts e I Fantastici Quattro: Primi Passi tutti pronti ad apparire.

Il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, ha parlato del futuro di Wolverine nell'MCU la scorsa estate, confermando che alla fine l'eroe avrà un nuovo interprete, per poi aggiungere: "La Marvel festeggerà il suo 85° anniversario entro la fine dell'estate. Sono solo i primi 85 anni, e anche la Disney ha appena festeggiato 100 anni. Penso che questi personaggi saranno in circolazione per altri 100 anni, molto tempo dopo tutti noi. Quindi, di sicuro, a un certo punto ci sarà un altro attore nel ruolo di Wolverine. Penso che sarà fatto con uno stile molto diverso e in un modo diverso. Penso anche che se qualcuno tentasse di fare un'imitazione di Hugh Jackman nei panni di Wolverine, sarebbe un grosso errore."