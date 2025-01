Hugh Jackman è pronto a restare Wolverine per un decennio: un altro film con Deadpool in arrivo?

Secondo alcune indiscrezioni, Hugh Jackman ha intenzione di restare nei panni di Wolverine per buona parte della Mutant Saga e potrebbe persino far parte di una nuova trilogia Deadpool & Wolverine.

Hugh Jackman, iconico volto di Wolverine da oltre due decenni, potrebbe continuare a interpretare il mutante per almeno un altro decennio. Secondo nuove indiscrezioni, l'attore australiano è entusiasta di esplorare ulteriormente il personaggio all'interno del Marvel Cinematic Universe (MCU), con progetti che includerebbero una trilogia dedicata a Deadpool & Wolverine.

Wolverine e Jackman: Deadpool è incluso?

Il recente Deadpool & Wolverine, primo film R-rated prodotto da Marvel Studios, ha incassato oltre 1,3 miliardi di dollari al box office globale, confermando l'incredibile appeal della coppia Hugh Jackman-Ryan Reynolds. Il successo del film ha spinto i Marvel Studios a considerare ulteriori collaborazioni tra i due attori e, secondo il noto insider @MyTimeToShineH, Jackman non avrebbe intenzione di lasciare presto il ruolo.

Hugh Jackman in Deadpool & Wolverine

Con l'MCU pronto a entrare nella cosiddetta "Mutant Saga", il ruolo di Wolverine sembra destinato a diventare centrale nei prossimi crossover, come Avengers: Secret Wars e il già anticipato Avengers: Doomsday. Tuttavia, i fan si chiedono se l'attore rimarrà la scelta principale o se Marvel introdurrà un nuovo Wolverine nel futuro multiverso, con voci che suggeriscono Henry Cavill come possibile sostituto.

Daniel Radcliffe nuovo Wolverine dopo Hugh Jackman? La risposta dell'attore

Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha recentemente dichiarato: "Ci saranno inevitabilmente nuove interpretazioni di Wolverine in futuro, ma Hugh Jackman ha creato una versione così iconica che difficilmente verrà replicata. Se qualcuno dovesse provare a imitare la sua interpretazione, sarebbe un grande errore." Feige ha inoltre sottolineato che, sebbene la ricerca di nuovi volti per il personaggio possa essere inevitabile, Jackman rappresenta un pilastro per l'MCU in questa fase narrativa.

Oltre alla possibilità di ulteriori crossover, si parla anche di spin-off che coinvolgano personaggi legati a Wolverine, come X-23 o Daken. Intanto, il successo di Deadpool & Wolverine potrebbe consolidare l'idea di una trilogia standalone, con Jackman e Reynolds pronti a esplorare nuove dinamiche.