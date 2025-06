Avengers: Doomsday vedrà il ritorno di due personaggi "dimenticati" del MCU?

Nel corso degli anni ci sono stati presentati molti personaggi del Marvel Cinematic Universe e, con la caduta di alcuni eroi e cattivi principali, è inevitabile perdere più di qualche attore secondario lungo la strada.

Un utente di X ha condiviso una lista di personaggi "dimenticati" che non si aspetta di vedere o sentire nominare di nuovo nel MCU, e la nota insider MTTSH ha risposto rivelando che almeno uno di loro apparirà in Avengers: Doomsday, crossover che riporterà indietro anche Robert Downey Jr.

Secondo le parole della scooper, pare stia parlando di Katy (Awkwafina), personaggio apparso in Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il che non sorprende più di tanto visto lo stretto legame del personaggio con l'eroe di Simu Liu (confermato nel cast di Doomsday) e il punto in cui li abbiamo lasciati nei momenti finali del film.

Torna anche un personaggio di Thor: Love and Thunder

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli: Awkwafina e Simu Liu in una nuova foto

Inoltre, Alex Perez riporta che la figlia resuscitata di Gorr il Macellatore di dei (India Rose Hemsworth), che ha adottato il nome Love alla fine di Thor: Love and Thunder, tornerà anche per il prossimo grande film evento dei Marvel Studios, e sembra che possa essere parte integrante della reintroduzione del Dio del Tuono nella storia.

Thor: Love and Thunder, la scena finale con Love e il Dio del Tuono

Nell'ultimo Q&A lanciato da Cosmic Circus, Perez ha detto di ritenere che Love sarà "colei che avviserà Thor della battaglia in arrivo, poiché è collegata all'essere cosmico Eternità, il quale sarà minacciato dalla situazione che si verrà a creare".

Con così tante storyline in ballo e così tanti personaggi che condividono i riflettori in Doomsday, è probabile che questi due personaggi non avranno ruoli molto grandi nel film, ma qualcosa ci dice che non saranno gli unici volti familiari - tra quelli che non vediamo da tempo al cinema - a tornare.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Le nuove date d'uscita dei prossimi film sui Vendicatori

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sono stati recentemente posticipati dalla produzione per permettere ai Marvel Studios di avere più tempo a disposizione per il loro completamento: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre Secret Wars è previsto per il 17 dicembre 2027.

Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, quest'ultimo capace di incassare più di 2 miliardi di dollari al box-office internazionale e diventare il secondo film di maggior incasso di sempre, dietro solo a Avatar di James Cameron.