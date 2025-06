Avengers: Doomsday, Wolverine torna nel MCU? Il nuovo video di Hugh Jackman fa impazzire i fan

Mentre l'attenzione dei fan Marvel si concentra su Avengers: Doomsday, Hugh Jackman torna sotto i riflettori con un video pubblicato sui suoi canali social che ha scatenato una valanga di ipotesi. L'attore, noto per aver interpretato Wolverine per oltre due decenni, si è mostrato in una sessione di allenamento intensiva che ha immediatamente fatto pensare a un ritorno nei panni del celebre mutante artigliato.

Il post, privo di contesto e senza alcun riferimento diretto al personaggio, ha comunque attirato l'attenzione degli appassionati, che nei commenti non hanno esitato a collegarlo al Marvel Cinematic Universe. La possibilità che Jackman torni come Logan in Avengers: Doomsday - e forse anche in Avengers: Secret Wars - è da tempo oggetto di discussione, ma finora i Marvel Studios non hanno confermato ufficialmente il suo coinvolgimento.

Wolverine pronto a tornare nel MCU?

Il successo clamoroso di Deadpool & Wolverine, che ha superato il miliardo di dollari al box office, ha dimostrato che il pubblico non è affatto stanco del personaggio, anzi. Nonostante la centralità di Ryan Reynolds e del suo Deadpool, è innegabile che l'elemento nostalgia legato alla presenza di Jackman abbia contribuito enormemente all'hype e al successo del film.

Deadpool & Wolverine: Hugh Jackman in una foto del film

Wolverine resta uno dei volti più riconoscibili dell'universo Marvel, al pari di Spider-Man. E la versione interpretata da Jackman è diventata iconica, al punto da rendere difficile immaginare un altro attore nel ruolo - anche se il nome di Henry Cavill circola insistentemente come possibile futuro sostituto.

Attualmente, le riprese di Avengers: Doomsday sono in corso nel Regno Unito e le indiscrezioni suggeriscono che gli X-Men avranno un ruolo importante nella trama. Sebbene Jackman non sia stato incluso nella prima ondata di annunci ufficiali del cast, fonti vicine alla produzione continuano a lasciare aperta la porta a una sua apparizione - o, addirittura, a un ruolo centrale.

Secondo quanto riportato dallo scooper MyTimeToShineH, Jackman non avrebbe intenzione di dire addio al ruolo nel breve periodo. "Non è nemmeno vicino al ritiro", avrebbe affermato, lasciando intendere che potremmo vederlo nei panni di Logan ancora a lungo, forse per un altro decennio.

Il film sarà diretto da Destin Daniel Cretton e presenterà un cast corale già confermato dai Marvel Studios, tra cui figurano Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Letitia Wright, Sebastian Stan e Robert Downey Jr., accanto a volti nuovi del franchise come Wyatt Russell, Simu Liu, Florence Pugh, David Harbour, Tenoch Huerta, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman.

Con Wolverine o senza, Avengers: Doomsday si preannuncia come uno degli appuntamenti cinematografici più attesi dei prossimi anni. Ma il post di Jackman ha sicuramente riportato l'attenzione sul personaggio, facendo sognare i fan di rivederlo ancora una volta in azione, artigli sfoderati.