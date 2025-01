Avengers: Doomsday e Secret Wars, ecco chi affronterà Dottor Destino nei film [SPOILER]

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars sembrano destinati a essere perfino più grandiosi di Avengers: Endgame, viste le implicazioni del Multiverso Marvel nei film che rilanceranno il franchise dei Vendicatori.

Come anticipato, gli eroi più potenti del Multiverso si scontreranno con il Dottor Destino, ma il personaggio di Robert Downey Jr. se la dovrà vedere con altre creature dell'MCU che, secondo lo scooper Daniel Richtman, faranno la loro comparsa nei film in arrivo. Si tratta degli Osservatori, che dovrebbero comparire in vari cameo.

Da dove arrivano gli Osservatori?

Nella terza e ultima stagione di What If...? abbiamo fatto la conoscenza degli Osservatori e abbiamo appreso che Uatu non è l'unico a vegliare sul Multiverso. La rivelazione non è stata una sorpresa per i fan dei fumetti, o per chiunque abbia visto Guardiani della Galassia Vol. 2, ma ha aggiunto comunque un nuovo tassello nella mitologia dell'MCU.

Dottor Destino incontrerà gli Osservatori mentre cerca di acquisire i poteri dell'Arcano in modo da poter rimodellare l'universo e creare una nuova linea temporale sacra? Lo scopriremo più avanti, anche se è quasi certo che Jeffrey Wright farà il suo debutto live-action nei panni di Uatu in Avengers: Doomsday o in Avengers: Secret Wars.

Avengers: Secret Wars, svelati i piani di Marvel per Doctor Doom e Doctor Strange? [RUMOR]

Chi sono gli Osservatori?

Introdotti nei fumetti Marvel, sono una razza antica e potente nota per il ruolo di osservatori cosmici. Possiedono una vasta conoscenza e si dedicano ad osservare gli eventi dell'universo senza interferire direttamente, aderendo a un rigido codice di non intervento.

L'Osservatore più importante è Uatu, che veglia sulla Terra ed è apparso in varie trame Marvel. Nonostante il loro voto, Uatu ha occasionalmente infranto questa regola, in particolare intervenendo per aiutare gli eroi della Terra quando il pianeta ha dovuto affrontare una serie di minacce. Lo scopo degli Osservatori è registrare la storia dell'universo, ma le loro motivazioni sono spesso ambigue e portano a domande sulla loro vera natura.

Avengers: Doomsday uscirà nel maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars arriverà nei cinema nel maggio 2027.