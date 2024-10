Avengers: Doomsday, tutto pronto: i fratelli Russo svelano quando inizieranno le riprese

Uno degli annunci più importanti dell'anno è arrivato la scorsa estate al San Diego Comic-Con, quando Kevin Feige è salito sul palco della Sala H per annunciare che Robert Downey Jr. sarebbe tornato alla Marvel per interpretare il Dottor Destino in Avengers: Doomsday (precedentemente intitolato The Kang Dynasty).

Feige ha anche annunciato che Anthony e Joe Russo sarebbero tornati all'ovile per dirigere Doomsday e il suo seguito, Avengers: Secret Wars, mentre Stephen McFeely, sceneggiatore Marvel, sarà incaricato di scrivere la sceneggiatura. Il film primo dei due uscirà in tutto il mondo il 1° maggio 2026, ma non era ancora chiaro quando sarebbero iniziate le riprese.

Ora, secondo quanto riportato in esclusiva da Collider, le riprese di Avengers: Doomsday inizieranno ufficialmente la prossima primavera, ha dichiarato Joe Russo durante un'intervista al New York Comic Con, mentre era lì per promuovere l'uscita di The Electric State, di cui abbiamo da poco visto il primo trailer.

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Al momento non si sa molto altro su Avengers: Doomsday, ma Feige ha anche confermato che tutti e quattro i membri principali dei Fantastici Quattro saranno nel film insieme a Robert Downey Jr.

Il prossimo grande film dei Vendicatori uscirà meno di un anno dopo The Fantastic Four: First Steps uscirà nelle sale il 25 luglio 2025. Il film dei Marvel Studios sulla prima famiglia vedrà Pedro Pascal e Ebon Moss-Bachrach nei panni di Mr. Fantastic e La Cosa, mentre Vanessa Kirby e Joseph Quinn interpreteranno Sue e Johnny Storm. Il Galactus di Ralph Ineson è già stato confermato come il cattivo del film, ma la Marvel potrebbe utilizzare una delle sue tipiche scene post-credit per presentare il Dottor Destino di Downey Jr. in vista del prossimo film dei Vendicatori.

C'è solo un altro membro del cast confermato per Avengers: Doomsday ed è Benedict Cumberbatch, che già a giugno aveva rivelato che avrebbe ripreso il suo ruolo di Doctor Strange nel film e che sapeva anche esattamente quando sarebbero iniziate le riprese. Kevin Feige ha anche confermato che anche i Thunderbolts sarebbero apparsi nel crossover. Thunderbolts è il secondo film dei Marvel Studios ad arrivare nelle sale nel 2025, dopo Captain America: Brave New World.