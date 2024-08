Avengers: Doomsday, nuovi dettagli sulle origini del Dottor Destino di Robert Downey Jr.

Qualche settimana fa, al Comic-Con di San Diego, abbiamo appreso che Robert Downey Jr. sarebbe tornato nel Marvel Cinematic Universe, ma non nei panni di Tony Stark. Il premio Oscar interpreterà infatti un personaggio completamente diverso: Il Dottor Destino.

Recenti voci avevano affermato che RDJ avrebbe interpretato una variante malvagia di Tony Stark, ma l'attore è stato presentato come "Victor Von Doom", il che ovviamente suggerisce che interpreterà l'iconico cattivo.

Non sappiamo ancora con certezza quale sia il piano, ma Daniel Richtman potrebbe averci dato qualche elemento in più.

Possibili SPOILER in arrivo.

Ecco come i Marvel Studios intendono eliminare Kang dal MCU in vista di Avengers: Doomsday

Gli aggiornamenti sul personaggio di Downey Jr.

Secondo l'insider, Doom proverrà dallo stesso universo alternativo di Reed, Sue, Johnny e Ben in The Fantastic Four: First Steps. Se questo è vero e Downey non sarà (ri)introdotto come villain nel MCU vero e proprio, ciò indicherebbe che si tratterà effettivamente di una variante di Stark e non di un personaggio nuovo di zecca senza legami con il Vendicatore corazzato. Onestamente, questo ha molto più senso del semplice casting di Downey come personaggio diverso (l'attore si toglierà la maschera prima o poi), e lascia comunque aperta la porta al debutto di un'altra variante di Destino.

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Un altro scooper, MTTSH, ha recentemente condiviso quanto segue a proposito di Destino. "Destino non è veramente malvagio; crede di salvare il Multiverso dalle incursioni. Secondo la sua logica contorta, l'unico modo per far sopravvivere il Multiverso è unificare tutti gli universi in un unico luogo (Battleworld) sotto il suo dominio. Per lui questo è l'unico modo per garantire la sopravvivenza di tutti".

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale l'1 maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all'interno dell'Universo Marvel ha realizzato il sogno di una vita, e abbiamo scoperto una potente connessione con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e tutto il team Marvel per portare questa epica avventura narrativa in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi", hanno dichiarato i Russo in un comunicato dopo il panel del SDCC.