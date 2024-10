The Electric State: Netflix svela il trailer del costosissimo film dei fratelli Russo con Millie Bobbie Brown

Il tanto atteso blockbuster con la star di Stranger Things sta per arrivare, ecco le prime spettacolari immagini

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di The Electric State, il blockbuster dei fratelli Russo, con protagonisti Millie Bobby Brown e Chris Pratt.

Ambientato in un'America alternativa a metà degli anni '90, il film vede la star di Stranger Things nei panni di Michelle, una giovane ragazza che viaggia attraverso il Paese alla ricerca del fratello scomparso sulla scia di una guerra civile tra l'umanità e i robot che un tempo li servivano. Pratt interpreta Keats, un contrabbandiere che incontra lungo il cammino.

Il cast comprende anche Stanley Tucci nel ruolo di Ethan Skate, Giancarlo Esposito nel ruolo del colonnello Marshall Bradbury, Woody Norman nel ruolo del fratello scomparso di Michelle e Ke Huy Quan nel ruolo del dottor Amherst. Anthony Mackie, Billy Bob Thornton, Woody Harrelson, Jenny Slate, Jason Alexander, Alan Tudyk e Brian Cox sono presenti nel cast come doppiatori del film d'avventura fantascientifico.

Anthony e Joe Russo hanno diretto il film da una sceneggiatura scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely, già autori degli ultimi due film sugli Avengers campioni d'incassi in tutto il mondo. The Electric State è basato sull'omonima graphic novel dell'artista svedese Simon Stålenhag.

I Russo, noti soprattutto per aver diretto i blockbuster Marvel Avengers: Endgame e Avengers: Infinity War, stanno sviluppando il progetto dal 2017. Figurano come produttori insieme al co-fondatore di AGBO Mike Larocca, e a Chris Castaldi e Patrick Newall. The Electric State è prodotto esecutivamente da Markus, McFeely, Angela Russo-Otstot, Jake Aust, Geoff Haley e Jeff Ford.

A quanto pare il budget per la pellicola Netflix sarebbe andato fuori controllo fino a raggiungere cifre mostruose nel corso della produzione, che avrebbe anche causato i ritardi nei lavori e il rinvio della data d'uscita. Adesso, non resta che sintonizzarsi sulla piattaforma digitale il 14 marzo 2025.