Avengers: Doomsday sarà "brutale" con Steve Rogers, parola di Chris Evans

Il ritorno di Steve Rogers in Avengers: Doomsday continua a essere circondato dal mistero, ma Chris Evans ha appena regalato ai fan un indizio molto poco rassicurante. L'attore non ha ovviamente svelato cosa accadrà al suo Captain America, né quale sarà esattamente il suo ruolo nella battaglia che vedremo nel nuovo film sui Vendicatori, ma una sua parola è bastata per far schizzare l'hype alle stelle: "brutale".

Avengers: Doomsday metterà ancora una volta Steve Rogers alle corde

Chris Evans nei panni di Steve Rogers in Avengers: Doomsday

Intervenuto durante un Q&A al Fan Expo Boston, Chris Evans ha parlato del modo in cui Anthony e Joe Russo hanno sempre costruito le avventure di Steve Rogers sul grande schermo. Secondo l'attore, i registi sembrano avere una particolare predilezione per le situazioni in cui Captain America viene spinto fino al limite.

"I Russo adorano maltrattare Steve Rogers", ha scherzato, spiegando poi la filosofia che starebbe dietro a questa scelta. "La loro cosa preferita è riempirlo di botte. Per loro è questo che rende qualcuno un eroe: una persona che viene colpita tantissime volte ma continua comunque a rialzarsi".

Un approccio che, evidentemente, non cambierà in Avengers: Doomsday, almeno stando alle indiscrezioni. Evans ha infatti aggiunto che i due registi continuano a trovare nuovi modi per mettere il personaggio in difficoltà, prima di chiudere con un commento piuttosto eloquente: "Questa volta è stata brutale". Cosa aspettarci, dunque, dal nuovo capitolo Marvel?

La dichiarazione non chiarisce se l'attore si riferisca a uno scontro fisico, a un momento particolarmente drammatico oppure a entrambe le cose. Considerando il passato di Steve Rogers, però, l'ipotesi di un ritorno non proprio celebrativo appare sempre più concreta.

Steve Rogers contro Doctor Doom nel nuovo Avengers?

Steve Rogers prende Mjolnir nel trailer di Avengers: Doomsday

Il quadro diventa ancora più interessante guardando al gigantesco cast riunito per Avengers: Doomsday. Il film metterà insieme personaggi provenienti da diverse generazioni Marvel: dagli Avengers agli X-Men, passando per i Thunderbolts e I fantastici quattro. Al centro della minaccia, come sappiamo, ci sarà Doctor Doom.

Proprio il nuovo volto del villain ha ricevuto qualche anticipazione dai fratelli Russo durante il Comic-Con 2026. Anthony Russo ha raccontato che uno degli elementi decisivi è stata la voce studiata da Robert Downey Jr. per Victor von Doom. Durante un incontro sul personaggio, l'attore avrebbe improvvisamente mostrato ai registi il timbro scelto per il villain.

"Ha tirato fuori quella voce e in quel momento abbiamo capito che era quella giusta", ha spiegato il regista. Un dettaglio particolarmente importante per un personaggio destinato a trascorrere almeno parte del tempo dietro una maschera.

Quindi, a questo punto, ci si chiede: quanto sarà coinvolto Steve Rogers nello scontro con Doom? Marvel continua a custodire gelosamente i dettagli della trama e le parole di Evans non fanno che aumentare le possibilità.