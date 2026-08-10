Avengers: Doomsday, un leak svela chi è la quarta Strega di Latveria (e conferma le teorie dei fan)?

Nuove immagini promozionali dell'atteso film Marvel mostrerebbero quattro misteriose figure al servizio di Doctor Doom, e un dettaglio ha subito riacceso le teorie su chi potrebbe nascondersi dietro una delle maschere.

Il mistero che circonda Avengers: Doomsday si fa sempre più fitto e, di conseguenza, l'attesa sempre più difficile. Dopo la prima apparizione della cosiddetta Strega di Latveria presentata dai Marvel Studios al San Diego Comic-Con, alcune immagini promozionali sarebbero nuovamente trapelate online.

E proprio queste paiono aggiungere nuovi elementi alla mitologia costruita attorno al Doctor Doom interpretato da Robert Downey Jr. Tra colori, maschere e armature, un dettaglio solo in apparenza marginale potrebbe in realtà celare un volto sorprendentemente noto ai fan del MCU.

Avengers: Doomsday, il leak mostra quattro Streghe di Latveria

La locandina di Avengers: Doomsday

Il materiale trapelato sembrerebbe mostrare quattro figure accomunate da costumi ispirati all'estetica di Doom. Alla Strega di Latveria già nota si affiancherebbero quindi tre varianti cromatiche - arancione, viola e marrone - ciascuna con dettagli leggermente differenti ma coerenti con lo stesso immaginario visivo.

L'identità della prima Strega aveva già dato il via a numerose speculazioni tra gli appassionati, soprattutto attorno a due ipotesi principali: la madre di Victor Von Doom e Scarlet Witch. Le nuove immagini hanno inevitabilmente riacceso il dibattito su queste figure misteriose, ma è soprattutto la versione con l'armatura marrone ad aver catalizzato l'attenzione dei fan.

La maschera, infatti, presenta un'apertura circolare sulla fronte: un elemento che molti non considerano affatto casuale e che ha immediatamente riportato alla mente un personaggio assente dall'MCU da diverso tempo.

Quello sotto la maschera può essere Doctor Strange?

Benedict Cumberbatch in Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Secondo la teoria più popolare, dietro l'armatura della quarta Strega di Latveria potrebbe esserci Doctor Strange. L'indizio sarebbe proprio quello spazio sulla fronte, compatibile con il terzo occhio comparso sul volto dello stregone interpretato da Benedict Cumberbatch nelle scene finali di Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Da allora Stephen Strange non è più apparso nell'universo cinematografico Marvel. Il film del 2022 lo aveva lasciato mentre seguiva Clea (Charlize Theron) in un'altra dimensione per affrontare un'incursione, offrendo così agli sceneggiatori parecchio margine per raccontare ciò che potrebbe essergli accaduto nel frattempo.

L'ipotesi di uno Strange legato a Doom avrebbe inoltre un precedente importante nei fumetti. In Secret Wars, Victor Von Doom ricostruisce la realtà secondo le proprie regole e Doctor Strange ricopre un ruolo di primo piano nel nuovo ordine da lui creato. Anche altri personaggi Marvel finiscono per servirlo, volontariamente o meno.

Avengers: Doomsday potrebbe quindi prendere alcuni elementi di quella dinamica, magari introducendo versioni alternative degli eroi oppure mostrando personaggi dell'universo principale finiti sotto il controllo di Doom.

Naturalmente si tratta ancora di semplici ipotesi basate su materiale non ufficiale, ma l'eventuale coinvolgimento di Strange offrirebbe ai Marvel Studios l'occasione di giustificarne la lunga assenza e, al tempo stesso, di schierare al fianco di Doom un alleato di enorme potere. E se tra le Streghe di Latveria ci fosse davvero anche Scarlet Witch? Con Doomsday sempre più vicino, il tema delle identità potrebbe diventare uno dei giochi narrativi più ambiziosi dell'MCU.