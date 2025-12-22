Avengers: Doomsday, il teaser su Dottor Destino conterrà "scene spaventose"

La durata del secondo e terzo teaser del nuovo colossale capitolo della saga dei Vendicatori è stata svelata, mentre trapelano nuove anticipazioni sul contenuto.

In una costante emorragia di spoiler e anticipazioni varie è stata svelata la durata del secondo e terzo teaser trailer di Avengers: Doomsday, distribuiti da Disney in coppia con Avatar: Fuoco e Cenere. E se il secondo teaser, dedicato a Thor, ha appena fatto il suo debutto nelle sale dando il cambio a quello che ha rivelato il ritorno di Steve Rogers, si parla già di "scene spaventose" per il teaser che si concentrerà sul personaggio di Dottor Destino.

Da quanto sappiamo finora i teaser in arrivo in totale saranno quattro, anche se si è parlato di un quinto promo, ancora da confermare. Dopo il primo teaser incentrato su Steve Rogers, i successivi si concentreranno su Thor, Loki e Dottor Destino.

Robert Downey Jr. svela il suo ritorno nei panni di Dottor Destino

Quanto dureranno i nuovi teaser?

KAVI, l'ente svedese per la valutazione dei film, ha rivelato la durata del secondo e del terzo trailer anticipandone anche il contenuto.

Secondo le informazioni, il secondo teaser dura 1 minuto e 39 secondi, un tempo significativamente più lungo del presunto dialogo di Thor leaked apparso sui social media la scorsa settimana. Il terzo teaser, più breve, dovrebbe durare solo 1 minuto e 9 secondi, ma sembra che conterrà "momenti spaventosi". Questo è il teaser dedicato al Destino di Robert Downey Jr. e potrebbe darci un'idea della ferocia del personaggio.

Più nebulose le informazioni sul quarto trailer che dovrebbe essere incentrato su Loki, ma al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo quest'ultima anticipazione.

Il ritorno di Captain America

La preparazione fisica di Chris Hemsworth per Avengers: Doosmday

Il contenuto del primo teaser di Avengers: Doomsday ha rivelato il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers versione padre di famiglia.

Sebbene Disney si sia mossa rapidamente per far sparire le copie leaked del teaser circolate prontamente in rete, il fermento creato dalle prime rivelazioni sembra far parte di un'elaborata strategia promozionale che al momento prevede il lancio del trailer solo ed esclusivamente nelle sale cinematografiche.

Chiaramente Avengers: Doomsday è uno dei film più attesi del 2026 e Disney farà di tutto per sostenere l'uscita recuperando terreno dopo i numerosi flop subiti dai prodotti Marvel. L'appuntamento è fissato per il dicembre 2026, mentre il sequel Avengets: Secret Wars uscirà l'anno successivo, a dicembre 2027.