Avengers: Doomsday, la somiglianza tra Tony Stark e il Dottor Destino spiegata da una nuova teoria

Il fatto che il Dottor Destino avrà le stesse sembianze di Iron Man, ovvero quelle di Robert Downey Jr., ha destato molti sospetti che ora vengono presi in esame da una nuova teoria dei fan della Marvel

Quando è stato annunciato che Robert Downey Jr. sarebbe tornato nel Marvel Cinematic Universe nei panni del Dottor Destino in Avengers: Doomsday, i fan hanno inizialmente ipotizzato che questa versione dell'iconico cattivo sarebbe stata una variante di Tony Stark che aveva intrapreso una strada più oscura.

I Marvel Studios hanno poi suggerito che non sarebbe stato così, chiarendo che l'attore avrebbe effettivamente interpretato Victor Von Doom.

Il fatto che Destino abbia una somiglianza così marcata con Stark è sempre sembrata una scelta un po' bizzarra, e una teoria molto interessante che sta circolando online potrebbe aver fornito una spiegazione.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Cosa sostiene la nuova teoria dei fan su Dottor Destino?

La teoria proviene da un post pubblicato su Reddit qualche tempo fa e che viene ora condiviso da diversi insider online. Non lo definiremmo un rumor perché, per quanto avvincente, potrebbe essere un po' troppo contorto per essere inserito in un film che ha già così tante situazioni in ballo.

In sostanza, la teoria sostiene che Colui che Rimane "riscriverà" Destino nella linea temporale 616 come Tony Stark. Quando Iron Man si sacrifica in Avengers: Endgame e Colui che Rimane viene ucciso da Sylvie nel finale della prima stagione di Loki, tutte le versioni di Destino tornano in vita e quella che seguiremo nel prossimo film degli Avengers riacquista la memoria.

Un altro utente che ha letto questa curiosa teoria, Majestic, ha aggiunto anche che il Dottor Destino che sarà al centro del prossimo Avengers: Doomsday avrà accesso alla "Biblioteca dei Mondi" nel corso della storia.

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Marvel sta preparando varie versioni del trailer di Avengers: Doomsday?

Le voci sono concordi nell'indicare l'uscita del trailer del crossover sui Vendicatori in coppia con la proiezione di Avatar: Fuoco e Cenere nei cinema. A quanto pare, però, i Marvel Studios avrebbero pronte diverse versioni del trailer e non avrebbero ancora deciso quale lanciare.

Ha fatto scalpore la descrizione del trailer di Avengers: Doomsday contenente, tra l'altro, un colpo di scena inaspettato su Dottor Destino, ma secondo l'insider Kristian Harloff non è detto che sia quella la versione del trailer che debutterà nei cinema.