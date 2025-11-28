Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. stuzzica i fan con un omaggio ad Iron Man e Dottor Destino

L'attore, storico interprete di Tony Stark, esordirà l'anno prossimo nei panni di Victor Von Doom e per infervorare gli animi dei fan ha pubblicato una curiosa immagine alludendo al prossimo crossover

Stando sempre attento a non rivelare nulla, Robert Downey Jr. ha voluto stuzzicare i fan dei Marvel Studios per il Giorno del Ringraziamento, pubblicando un'immagine che rimanda al suo ruolo più celebre e a quello che interpreterà l'anno prossimo.

Al Comic-Con di San Diego dello scorso luglio, i Marvel Studios hanno rivelato che Robert Downey Jr. interpreterà il Dottor Destino in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. Quando la prima parte uscirà il prossimo dicembre, saranno passati più di sette anni dall'ultima volta che l'attore premio Oscar ha interpretato Tony Stark.

Tuttavia, lui è sinonimo di quel ruolo, il che significa che sarà difficile scrollarsi di dosso l'ombra proiettata da Iron Man e per questo ci aspettiamo una performance davvero molto diversa nei panni di Victor Von Doom.

Il Dottor Destino possibile variante di Iron Man?

L'attore ha rilanciato le speculazioni sul futuro con un post pubblicato su Instagram in occasione del Giorno del Ringraziamento, che ritrae Iron Man e il Dottor Destino mentre condividono un ossicino del desiderio. Probabilmente solo un omaggio ai suoi due ruoli, ma Downey è nel settore da abbastanza tempo da sapere che tipo di attenzione susciterà.

Sebbene sia improbabile che il sacrificio di Tony venga annullato, il Multiverso aprirebbe le porte a un potenziale ritorno di Downey nei panni di una variante di Iron Man. Vero è che i Marvel Studios potrebbero persino decidere di spendere un po' di soldi e ingaggiarlo per Iron Man 4 nel MCU post-Secret Wars.

"Da 17 anni sono associato a un supereroe iconico, ma sapete, è il messaggio che rappresenta che mi rende grato", aveva dichiarato l'attore a marzo. "Tony [Stark] mi ha aperto gli occhi sul potere che la tecnologia ha di influenzare il mondo in modo positivo, ed è qualcosa che porterò con me per il resto dei miei giorni".

Robert Downey Jr. in un artowrk nei panni del Dottor Destino

Marvel sta preparando varie versioni del trailer di Avengers: Doomsday?

Le voci sono concordi nell'indicare l'uscita del trailer del crossover sui Vendicatori in coppia con la proiezione di Avatar: Fuoco e Cenere nei cinema. A quanto pare, però, i Marvel Studios avrebbero pronte diverse versioni del trailer e non avrebbero ancora deciso quale lanciare.

Ha fatto scalpore la descrizione del trailer di Avengers: Doomsday contenente, tra l'altro, un colpo di scena inaspettato su Dottor Destino, ma secondo l'insider Kristian Harloff non è detto che sia quella la versione del trailer che debutterà nei cinema.