Avengers: Doomsday e Secret Wars rinviati, ecco il vero motivo dei nuovi slittamenti

Nella serata di ieri è arrivata la conferma ufficiale: Avengers: Doomsday non uscirà più il 1° maggio 2026, ma è stato spostato al 18 dicembre dello stesso anno. Anche Avengers: Secret Wars subirà un ritardo, con una nuova data di uscita fissata al 17 dicembre 2027, al posto della precedente del 7 maggio.

Una decisione che ha diviso il pubblico, ma che in molti considerano saggia. Accelerare i tempi di lavorazione per due colossal di questa portata avrebbe potuto compromettere il risultato finale, soprattutto in un momento delicato per i Marvel Studios.

Perché i prossimi film degli Avengers sono stati posticipati?

Secondo quanto riportato da Deadline, le ragioni dietro lo slittamento sono chiare: si tratta di due dei progetti più ambiziosi mai realizzati dalla Marvel, e un'estensione dei tempi consentirà di costruire una visione all'altezza delle aspettative. Fonti interne parlano di "produzioni gargantuesche" che richiedono grande cura e coordinazione.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Ma perché spostare due film degli Avengers da maggio a dicembre, rompendo una tradizione ormai consolidata? Pare che la risposta risieda nel successo riscosso da Spider-Man: No Way Home, uscito proprio durante le vacanze natalizie. Un periodo dell'anno che, evidentemente, si conferma strategico per i blockbuster.

Negli ultimi anni, l'MCU ha attraversato una fase di transizione dopo il clamoroso successo di Endgame. Le Fasi 5 e 6 hanno introdotto nuovi personaggi e archi narrativi, ma con risultati alterni: titoli come Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Captain America: Brave New World hanno ricevuto reazioni contrastanti. Il tempo extra, quindi, potrebbe rivelarsi una mossa vincente per riconquistare il pubblico.

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

Più che un segnale di allarme, i rinvii possono essere letti come un atto di fiducia nel progetto. Kevin Feige ha rassicurato i fan affermando: "Non stiamo mollando". E se davvero i fratelli Russo e Robert Downey Jr. torneranno in gioco, potremmo essere di fronte al più grande evento Marvel dai tempi di Infinity War.

Nel cast di Avengers: Doomsday troviamo volti noti come Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Letitia Wright e Sebastian Stan. Si uniranno anche nuove leve dell'universo Marvel come Wyatt Russell, Florence Pugh, Simu Liu, David Harbour e Danny Ramirez.

Secret Wars, invece, coinvolgerà l'intero multiverso, con la partecipazione dei nuovi Fantastici Quattro - interpretati da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn - e con un crossover senza precedenti con le star della saga X-Men: Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden e persino Channing Tatum.