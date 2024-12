Avengers: Secret Wars, svelati i piani di Marvel per Doctor Doom e Doctor Strange? [RUMOR]

Nuove voci sui nuovi film sugli Avengers in arrivo rivelerebbero cosa Marvel ha in serbo per i personaggi di Doctor Doom e Doctor Strange e anticiperebbero i piani per la Guerra Multiversale e le future Incursioni.

Prima dello scandalo che ha coinvolto l'attore Jonathan Majors, il personaggio di Kang il Conquistatore era l'asso nella manica dei Marvel Studios, visto che lui e le sue varianti avrebbero dovuto incarnare la principale minaccia per la saga del multiverso. La serie Loki e il film Ant-Man and The Wasp: Quantumania hanno gettato le basi per questo plot, spazzato via con un colpo di spugna dopo il licenziamento di Majors. Cosa il riserva il futuro dell'MCU con l'arrivo di Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars? Ce lo anticipa l'insider di _ The Cosmic Circus_ Alex Perez diffondendo voci sulle sorti della Guerra Multiversale e di personaggi come Doctor Doom e Doctor Strange.

Secondo Perez, al posto di Kang Marvel punterà adesso su nuovi villain. Al centro dei film sugli Avengers ci saranno quattro personaggi chiave e lo stato attuale del Multiverso sarà al centro di una disputa sulle colpe da attribuire per via delle conseguenze delle azioni passate.

"Avengers: Doomsday affronterà il tema di chi sia esattamente la colpa dell'attuale stato del Multiverso", spiega Perez. "È stato Kang? Sono state le sue varianti? Era qualcun altro? Quello che ho sentito è che cercheranno di scaricare la colpa sul Dottor Strange, ed è un tema che si sta sviluppando da un po' ormai. L'idea è quella di rendere Strange il denominatore comune quando si tratta di incursioni. E buona parte di questi film riguarderà Strange che cerca di respingere l'idea secondo cui le sue varianti sono destinate a condannare l'universo, rendendolo colui che lo deve salvare."

Doctor Strange di Benedict Cumberbatch

Le conseguenze del Multiverso

Una nota particolarmente interessante riguarda il personaggio di Clea, interpretato da Charlize Theron, di cui abbiamo fatto la conoscenza nella scena post-credits di Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Sembra che la sua incursione per chiedere aiuto a Strange sia stata causata dagli eventi di Spider-Man: No Way Home. Come vediamo, anche eventi circoscritti potrebbero avere un influsso più ampio nel Multiverso Marvel secondo la direzione impressa dallo studio.

Altre anticipazioni riguardano l'assenza di Moon Knight dai due nuovi film sui Vendicatori, mentre i Thunderbolts, i giovani e Franklin Richards saranno tutti fondamentali per la storia.

Ma alcune voci riguardano anche il gran ritorno di Robert Downey Jr. nei panni, stavolta, di Doctor Doom. Come riferisce Alex Perez, spetterà proprio a lui il compito di "salvare il Multiverso", seppur coi suoi modi arroganti e malvagi. Sarà vero? Lo scopriremo con l'arrivo dei nuovi capitoli dell'MCU al cinema

Avengers: Doomsday uscirà nel maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars arriverà nel maggio 2027.