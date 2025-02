Avengers: Doomsday e Secret Wars, i fratelli Russo gireranno back-to-back a Londra: "Speriamo di sopravvivere"

I fratelli Russo ce la faranno a superare un'altra sessione di riprese back-to-back per girare i due nuovi film sugli Avengers in arrivo? Loro se lo augurano, ma non ne sono certi.

Mentre si godono le luci della ribalta alla premiere del loro colossal per Netflix The Electric State, tenutasi poche ore fa nello storico The Egyptian Theatre di Hollywood, i fratelli Russo sono già concentrati sul loro prossimo mastodontico progetto, i due nuovi capitoli degli Vendicatori: Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars, in uscita rispettivamente nel 2026 e 2027.

"È tutto a Londra, li gireremo uno dopo l'altro, c'è ancora molto lavoro da fare. Ce la faremo a sopravvivere o forse no, chissà", ha detto Joe Russo a Deadline sul red carpet. "Ma ne siamo molto entusiasti. Abbiamo trovato un modo per entrare nella storia, anche se è difficile per noi realizzarlo. Ma è davvero emozionante per noi, ci dà lo stimolo per andare avanti e lavorare".

Alla domanda se i due nuovi capitoli in arrivo conterranno il tanto atteso collegamentocoi personaggi degli X-Men o con Deadpool, Joe Russo ha risposto: "Chi lo sa? Ancora non lo so chi vedremo".

Dal canto suo, Anthony Russo ha scherzato: "Se chiudete gli occhi e usate la fantasia, potete vedere chi volete".

Anche alla star di Electric State Chris Pratt, ex membro dei Guardiani della Galassia, è stato chiesto se ci sarà spazio per un suo potenziale cameo, e lui ha risposto ironicamente che i fan ne sarebbero felicissimi.

"Chiunque abbia un ruolo Marvel potrebbe apparire in questo film", ha concluso Joe Russo.

Facciamo il punto sugli Avengers

Secondo quanto anticipato, le riprese dei due nuovi capitoli sugli Avengers prenderanno il via a Londra ad aprile. Il mese scorso i fratelli Russo hanno detto a Empire che ci voleva un po' di tempo per avvicinarsi allo scontro finale originariamente previsto in Avengers: Endgame come punto di lancio per ulteriori storie ambientate nel MCU.

Robert Downey Jr. annuncia il ritorno nei panni del Doctor Doom

"In realtà quello che è successo è che alla fine ci siamo imbattuti in un'idea che ha attivato tutti noi", ha spiegato Anthony Russo. "Non potevi prevederlo finché non è arrivato, e una volta arrivato ci siamo detti, 'Bene, questa è una storia che dobbiamo raccontare".

L'impresa prevede un nuovo team creativo che prevede la presenza degli sceneggiatori Steven McFeely e Christopher Markus, che ha sceneggiato tutti i precedenti film Marvel dei Fratelli Russo.

Il ritorno degli Avengers è stato annunciato al Comic-Con dello scorso anno, quando nella Hall H è stata lanciata la notizia bomba secondo cui Robert Downey Jr. sarebbe tornato nel franchise - questa volta, nei panni del cattivo Doctor Doom - dopo aver visto Iron Man morire eroicamente nel finale di Avengers: Endgame.