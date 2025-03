Avengers: Doomsday e Secret Wars, Ant-Man ci sarà? È lo stesso Paul Rudd a rispondere

Paul Rudd non si è sbilanciato molto sul suo futuro nel Marvel Cinematic Universe, mentre i fratelli Russo si stanno preparando all'inizio delle riprese di Avengers: Doomsday, il primo dei due film crossover sui Vendicatori con il successivo Secret Wars.

In una recente intervista, durante la promozione del suo nuovo film Death of a Unicorn, l'attore che interpreta Ant-Man nel MCU ha parlato del suo ritorno al ruolo di supereroe, dopo che l'avevamo lasciato l'ultima volta alla fine di Ant-Man and the Wasp: Quantumania, con la minaccia di Kang non ancora scongiurata definitivamente.

"Per quanto riguarda i Russo, hanno il mio numero. Sanno dove sono e questo è tutto ciò che posso dire. Non so davvero come comportarmi con queste domande", ha dichiarato Rudd a Collider. Avengers: Doomsday uscirà nelle sale il 1° maggio 2026 e le riprese dovrebbero iniziare a Londra nelle prossime settimane.

I ritorni già annunciati sul set di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Come per tutto ciò che riguarda la Marvel, la storia e gli attori che faranno parte del quinto capitolo del franchise dei Vendicatori sono tenuti top secret. Tuttavia, una cosa è certa: Robert Downey Jr. tornerà nel MCU nei panni del Dottor Destino, non di Iron Man.

Il regista Joe Russo

La Disney ha annunciato al Comic-Con dello scorso anno che l'attore avrebbe interpretato Victor Von Doom nei prossimi due film sugli Avengers, che saranno diretti dai fratelli Russo, anche loro di ritorno allo studio dopo aver lasciato con Endgame.

I fratelli Russo dirigeranno anche il capitolo successivo del franchise, Secret Wars, la cui uscita è prevista per maggio 2027. Una cosa che il duo sta facendo per combattere eventuali fughe di notizie e spoiler per gli attesissimi film è scegliere luoghi in cui i paparazzi non possano individuarli facilmente.