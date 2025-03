Avengers: Doomsday, ecco come i fratelli Russo combattono gli spoiler sul set

I fratelli Russo stanno riunendo nuovamente i Vendicatori per Avengers: Doomsday e, come noto, hanno reclutato Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor Destino.

Con l'inizio delle riprese della produzione Marvel Studios, tutti gli occhi saranno puntati su di loro, soprattutto nei luoghi in cui i paparazzi potrebbero scattare foto e far trapelare spoiler.

Tuttavia, i registi hanno recentemente rivelato in un'intervista di aver previsto questa eventualità e di aver scelto intenzionalmente i luoghi dove effettueranno le riprese: "Abbiamo studiato una sorta di strategia per essere efficaci in questo senso".

Come evitare gli spoiler sul set di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Joe ha ammesso che molte delle riprese saranno effettuate in un teatro di posa, aggiungendo: "Non vogliamo che la gente si faccia fotografare, quindi siamo piuttosto severi". Per quanto riguarda le scene in esterni, Anthony ha dichiarato: "Le location che stiamo usando sono state scelte tenendo conto anche di questo".

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in una scena

I registi hanno anche dichiarato che ciascuno dei due film sugli Avengers (c'è anche Secret Wars che verrà girato subito dopo Doomsday) a cui stanno lavorando richiederà sei mesi di lavoro, che il duo ha definito "una durata standard" per queste produzioni così imponenti sotto tutti i punti di vista.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il maggio 2027. Il ritorno di Downey Jr. nel MCU era stato annunciato al Comic-Con dello scorso anno, dove era stato anche rivelato che l'attore avrebbe interpretato Victor Von Doom nei prossimi due film dei Vendicatori diretti dai fratelli Russo.