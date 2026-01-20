Avengers: Doomsday, un promo svela 6 film e serie TV MCU da guardare prima dell'uscita

Marvel ne ha fatta di strada da quando, nel 2008, Iron Man e L'incredibile Hulk hanno inaugurato il Marvel Cinematic Universe. Il film con Robert Downey Jr. si è rivelato un incredibile successo, dando vita a Iron Man 2 del 2010, prima che Captain America: Il primo Vendicatore e Thor arrivassero l'anno successivo, preparando il terreno per The Avengers del 2012. Ma quali di questi titoli è consigliabile recuperare prima di immergersi nelle vicende di Avengers: Doomsday? Ce lo avrebbe rivelato un nuovo teaser internazionale.

Il teaser, della durata di 90 secondi, si concentra sui 18 anni di storia dell'MCU riunendo clip significative da film e serie TV come Iron Man, Loki, I Fantastici 4: Gli Inizi e Captain Marvel. Gran parte dello spazio è occupato da Avengers: Endgame, il che non sorprende visto che il film sarà un'introduzione cruciale ad Avengers: Doomsday (il che spiega i piani per una sua ridistribuzione nelle sale cinematografiche americane il prossimo settembre).

I sei film e serie da vedere prima di Avengers: Doomsday

Filmbuzzr ha tradotto il messaggio del promo in un'infografica diffusa su Instagram indicando i titoli da recuperare prima di approcciarsi alla visione di Avengers: Doomsday, in uscita a metà dicembre. Eccoli di seguito:

Loki (stagione 1 e 2)

Black Panther: Wakanda Forever

Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

Captain America: Brave New World

Thunderbolts

I Fantastici 4: Gli Inizi

Parlando dei quattro teaser trailer di Avengers: Doomsday lanciati nell'ultimo mese al cinema in coppia con Avatar: Fuoco e Cenere e poi diffusi in rete, il co-regista Joe Russo ha dichiarato: "Ognuno di quei trailer è un indizio. E fa tutto parte di una storia più ampia. Quindi, direi che Doomsday è già iniziato per voi".

A proposito del ritorno di Steve Rogers, il regista ha aggiunto: "Il suo ruolo centrale negli Avengers e la narrazione più ampia di ciò che è stato l'MCU, sono molto personali per noi".

Avengers: Doomsday uscirà il 18 dicembre, mentre Avengers: Secret Wars seguirà l'anno successo, il 17 dicembre 2027.