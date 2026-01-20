Avengers: Doomsday, un promo svela 6 film e serie TV MCU da guardare prima dell'uscita

In un nuovo promo internazionale del cinecomic dei fratelli Russo disney ha suggerito come rimettersi in pari prima di affrontare gli eventi mostrati in Doomsday.

Un primissimo piano di Chris Hemsworth
NOTIZIA di 20/01/2026

Marvel ne ha fatta di strada da quando, nel 2008, Iron Man e L'incredibile Hulk hanno inaugurato il Marvel Cinematic Universe. Il film con Robert Downey Jr. si è rivelato un incredibile successo, dando vita a Iron Man 2 del 2010, prima che Captain America: Il primo Vendicatore e Thor arrivassero l'anno successivo, preparando il terreno per The Avengers del 2012. Ma quali di questi titoli è consigliabile recuperare prima di immergersi nelle vicende di Avengers: Doomsday? Ce lo avrebbe rivelato un nuovo teaser internazionale.

Il teaser, della durata di 90 secondi, si concentra sui 18 anni di storia dell'MCU riunendo clip significative da film e serie TV come Iron Man, Loki, I Fantastici 4: Gli Inizi e Captain Marvel. Gran parte dello spazio è occupato da Avengers: Endgame, il che non sorprende visto che il film sarà un'introduzione cruciale ad Avengers: Doomsday (il che spiega i piani per una sua ridistribuzione nelle sale cinematografiche americane il prossimo settembre).

I sei film e serie da vedere prima di Avengers: Doomsday

Filmbuzzr ha tradotto il messaggio del promo in un'infografica diffusa su Instagram indicando i titoli da recuperare prima di approcciarsi alla visione di Avengers: Doomsday, in uscita a metà dicembre. Eccoli di seguito:

  • Loki (stagione 1 e 2)

  • Black Panther: Wakanda Forever

  • Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli

  • Captain America: Brave New World

  • Thunderbolts

  • I Fantastici 4: Gli Inizi

Parlando dei quattro teaser trailer di Avengers: Doomsday lanciati nell'ultimo mese al cinema in coppia con Avatar: Fuoco e Cenere e poi diffusi in rete, il co-regista Joe Russo ha dichiarato: "Ognuno di quei trailer è un indizio. E fa tutto parte di una storia più ampia. Quindi, direi che Doomsday è già iniziato per voi".

A proposito del ritorno di Steve Rogers, il regista ha aggiunto: "Il suo ruolo centrale negli Avengers e la narrazione più ampia di ciò che è stato l'MCU, sono molto personali per noi".

Avengers: Doomsday uscirà il 18 dicembre, mentre Avengers: Secret Wars seguirà l'anno successo, il 17 dicembre 2027.