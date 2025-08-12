Avengers: Doomsday, Ryan Reynolds ha confermato la presenza di Deadpool?

Il cast di Avengers: Doomsday sarà davvero stellare e Ryan Reynolds sembra ora aver confermato anche la presenza di Deadpool tra i personaggi coinvolti nell'epica avventura.

La star canadese ha alimentato le speranze e le ipotesi dei fan con un post sui social che dovrebbe anticipare la conferma di ulteriori nomi da parte dei Marvel Studios.

L'arrivo di Deadpool tra gli Avengers

A marzo è stata annunciata ufficialmente una lunga lista di attori, in cui non mancano delle illustri assenze come quella di Paul Rudd, che appariranno in Avengers: Doomsday, compreso Robert Downey Jr. nel ruolo del villain della storia.

Negli ultimi giorni si è diffusa l'indiscrezione che i Marvel Studios starebbero per condividere un nuovo video in cui sarà svelato il coinvolgimento di altre star del cinema.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Ryan Reynolds, nelle ultime ore, ha alimentato le speranze di un ritorno di Wade Wilson sul grande schermo dopo il successo di Deadpool & Wolverine con un post. Su Instagram l'attore canadese ha infatti condiviso l'immagine del logo degli Avengers sopra il quale era stata scritta, con la vernice spray, una A in rosso.

L'attore non ha aggiunto nulla nella didascalia, lasciando in sospeso i numerosi fan che, in tutto il mondo, stanno ora sperando che Reynolds sia coinvolto nella storia che verrà portata nelle sale dai fratelli Russo.

I commenti di Reynolds al possibile ritorno di Wade Wilson

Deadpool & Wolverine aveva gettato le basi per una possibile apparizione di Deadpool accanto agli Avengers, considerando anche l'ormai famosa scena in cui si vede Thor piangere senza spiegare il motivo di quella situazione.

Ryan, nelle interviste rilasciate durante la promozione del film che lo vede protagonista accanto a Hugh Jackman, aveva inoltre sottolineato che probabilmente non sarebbe tornato da unico protagonista con un film di Deadpool, ma lo immaginava impegnato a collaborare ed entrare in azione accanto ad altri personaggi Marvel.

L'atteso Avenger: Doomsday, tenendo conto di questa opinione, sembra almeno sulla carta la scelta perfetta. L'interprete dell'irriverente mercenario aveva tuttavia ribadito in più occasioni: "Se Deadpool diventasse un Avenger o un X-Men, siamo arrivati alla fine. Quello è un desiderio che si realizza e non si può concederglielo". Reynolds aveva raccontato: "Funzionerebbe davvero bene nei film dedicati a quei team, ma deve sempre rimanere un outsider".