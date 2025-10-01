Avengers: Doomsday, i Russo sfidano i fan: una foto criptica ha anticipato il plot?

Joe e Anthony Russo amano coinvolgere i fan sfidandoli a indovinare alcuni dei segreti che circondano le produzioni Marvel. Replicando un gioco già ideato nel 2018, i Russo hanno pubblicato sui social media una foto dal set di Avengers: Doomsday invitando i follower a "guardare con attenzione". L'immagine in bianco e nero conterrebbe, infatti, alcuni indizi che potrebbero aver anticipato il plot del cinecomic in arrivo.

Nel 2018 i registi avevano pubblicato una foto dal set di Avengers: Infinity War in bianco e nero che conteneva la parola Endgame, anticipando così il capitolo successivo del franchise. Ora, a più di un anno dall'uscita di Avengers: Doomsday, atteso nei cinema per il 18 dicembre 2026, i Russo ci riprovano condividendo una nuova immagine in bianco e nero dal set che invita ancora una volta i fan a "cercare attentamente" potenziali indizi.

Le reazioni dei fan alla sfida dei fratelli Russo

Analizzando la foto pubblicata dai Russo vediamo una porzione di set ritratta da una specifica angolazione con al centro una persona in attesa, seduta su una sedia. La foto offre uno sguardo dietro le quinte mostrando alcuni macchinari e oggetti, ma la posizione non è affatto casuale, come sembrano aver intuito i fan, almeno a giudicare dalle ipotesi sul possibile significato pubblicate sui social media.

Al di là di qualche sottile critica agli oggetti che suggeriscono un abbondante uso di CGI sul set, un utente sembra aver decifrato correttamente gli indizi identificando la scritta "Avengers Vs X-Men" e anticipando una battaglia tra gli Avengers e gli X-Men.

Quale è il significato della foto pubblicata dai Russo?

Da sinistra a destra, l'immagine sembra, infatti, mostrare le lettere A, V e X nelle forme degli oggetti disposti nell'inquadratura, anticipando che Avengers: Doomsday si concentrerà su uno scontro tra gli Avengers e gli X-Men.

Sappiamo già che nel film saranno presenti diversi X-Men, visto che è stato confermato il ritorno di molti interpreti del franchise Fox tra cui il Professor X di Patrick Stewart, Magneto di Ian McKellen, Mystica di Rebecca Romijn, Ciclope di James Marsden, Nightcrawler di Alan Cumming, Bestia di Kelsey Grammer e Gambit di Channing Tatum. Lo scontro tra i due team di supereroi ha anche un precedente nei fumetti Marvel, visto che nel 2012 è stata pubblicata un'intera serie incentrata su quell'idea.

Si parla, dunque, dello scontro tra Avengers Vs. X-Men fin dallo spettacolare annuncio del casting condotto live da Robert Downey Jr. Naturalmente è possibile che l'immagine contenga altre interpretazioni nascoste. Alcuni credono che la foto nasconda il nome "Wanda", riferimento a Scarlet Witch, il cui vero nome è Wanda Maximoff. Il finale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha lasciato intendere che Scarlet Witch è morta nel crollo di un edificio, anche se il personaggio è riapparso nella serie Marvel Zombies". Elizabeth Olsen aveva detto all'inizio di quest'anno che non sarebbe apparsa in Avengers: Doomsday, ma non sarebbe stata la prima volta che un'attrice ha sviato il pubblico per proteggere i segreti di un film Marvel. Non ci resta, dunque, che attendere per avere qualche certezza in più al riguardo.