Avengers: Doomsday, il ritorno della Time Variance Authority confermato da un video dal set

Un nuovo video dal set di Avengers: Doomsday conferma il ritorno alla Time Variance Authority, già vista in Loki e Deadpool & Wolverine: un indizio chiave per il futuro del Multiverso Marvel.

Una nuova clip dal set di Avengers: Doomsday ha fatto rapidamente il giro del web, offrendo uno sguardo interessante a quello che sembra essere il ritorno in uno dei luoghi più emblematici del Multiverso: la Time Variance Authority, o TVA.

Il ritorno di Loki e della TVA

Apparsa per la prima volta nella serie Loki e successivamente in Deadpool & Wolverine, la TVA si è ormai affermata come uno degli snodi centrali nella narrazione multiversale del Marvel Cinematic Universe. Non sorprende quindi che anche Avengers: Doomsday torni a esplorare questa realtà, gettando ulteriori basi per il caos temporale a venire.

Il filmato - girato all'esterno di un set riconoscibile - mostra quello che parrebbe essere l'ingresso del "Temporal Loom" (il Telaio Temporale), suggerendo che Loki sia ancora intento a mantenere l'equilibrio del Multiverso, continuando a gestire le infinite diramazioni temporali in espansione.

Set video from Avengers: Doomsday shows the Temporal Loom entrance at the TVA. Posted by Bobby Holland Hanton (Chris Hemsworth's stunt double) pic.twitter.com/ywlgGPIWF6 — James Mack (@jamesmackwl) July 12, 2025

In una recente intervista, Tom Hiddleston ha espresso entusiasmo per il suo ritorno nel ruolo del dio dell'inganno: "Sono davvero emozionato. È stato un viaggio incredibile, e sapere che non è ancora finito lo rende ancora più speciale".

Secondo alcune indiscrezioni, Loki potrebbe assumere un ruolo centrale simile a quello di Uomo Molecola nell'arco narrativo di Secret Wars ideato da Jonathan Hickman ed Esad Ribić, ipotesi che rafforzerebbe la sua posizione come figura chiave nell'universo cinematografico Marvel.

Nel frattempo, emergono novità anche dietro la macchina da presa: Robert Alonzo - già noto per il suo lavoro in The Flash e Captain America: Brave New World - sarebbe stato allontanato dalla regia della seconda unità per divergenze creative. A sostituirlo sarà presumibilmente James Young, storico collaboratore dei fratelli Russo sin dai tempi di Captain America: The Winter Soldier.

Un cast multiversale senza precedenti

Il film può contare su un cast di proporzioni epiche. Tra i protagonisti: Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Paul Rudd, Sebastian Stan, Letitia Wright, Winston Duke e Robert Downey Jr., affiancati da volti emergenti come Florence Pugh, David Harbour, Hannah John-Kamen e Simu Liu.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Fanno inoltre il loro ingresso nel mondo degli Avengers i nuovi Fantastici Quattro - Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach - così come numerosi attori storici del franchise X-Men, tra cui Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, James Marsden, e la star di Deadpool & Wolverine Channing Tatum.

Il film è diretto dai fratelli Russo, con sceneggiatura firmata da Stephen McFeely, già autore dei principali capitoli di Captain America e Avengers: Endgame.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 18 dicembre 2026, mentre il suo seguito diretto, Avengers: Secret Wars, è previsto per il 17 dicembre 2027.