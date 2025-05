Avengers: Doomsday, Charlie Cox commenta la sua esclusione dal film Marvel

Durante il recente annuncio del cast di Avengers: Doomsday, i Marvel Studios hanno entusiasmato i fan rivelando il ritorno di volti amati della saga degli X-Men targata 20th Century Fox. Tuttavia, l'assenza di alcuni nomi ha sollevato dubbi e perplessità tra gli spettatori più attenti.

Una delle omissioni che ha fatto più discutere è quella di Charlie Cox, volto di Daredevil nel MCU, attualmente impegnato nella serie Daredevil: Rinascita. Sebbene Kevin Feige abbia chiarito che il cast presentato non è ancora definitivo, il mancato coinvolgimento di Cox ha fatto rumore.

Le parole di Charlie Cox

Intervistato da Collider, l'attore ha reagito con una certa ironia alla scoperta della sua esclusione: "Non c'è, giusto? Il modo in cui riceviamo certe notizie è spesso lo stesso del pubblico. Storicamente è sempre stato così. Qualcuno mi ha girato il link, ho cercato il mio nome... e niente. Quindi, forse un giorno", ha dichiarato.

Daredevil: Born Again, Charlie Cox e Jon Bernthal in una scena

Anche se Avengers: Secret Wars è all'orizzonte, e nulla è da escludere con i fratelli Russo coinvolti, la scelta di non includere Daredevil in Doomsday potrebbe riflettere l'intento dei Marvel Studios di mantenere una netta distinzione tra i progetti cinematografici e quelli per il piccolo schermo.

L'evoluzione di Daredevil secondo Cox

Nel corso dell'intervista, Charlie Cox ha anche riflettuto su come sia cambiato il suo rapporto con il personaggio nel tempo: "All'inizio mi sembrava chiaro quanto Matt Murdock fosse distante da me, e sentivo di dovermi trasformare ogni volta che entravo sul set. C'erano molte componenti - dall'accento all'allenamento fisico, fino alla rappresentazione della cecità - che richiedevano uno sforzo specifico e costante".

Daredevil: Rinascita, Charlie Cox e Vincent D'Onofrio in una scena della serie Disney+

"Col tempo, però, ho cercato sempre di più di radicare quel personaggio nella realtà, di renderlo autentico nonostante la sua complessità".

Anche se il futuro immediato di Daredevil nel contesto degli Avengers resta incerto, la serie Daredevil: Born Again prosegue la sua produzione, con una seconda stagione in arrivo e una terza già in fase di sviluppo. L'obiettivo? Trasformare il titolo in una presenza stabile e annuale su Disney+.