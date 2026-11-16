Cliff Booth con Brad Pitt è "come Tarantino ma sotto anfetamine": le prime reazioni al film

Il nuovo film di David Fincher è stato mostrato in una proiezione speciale a Los Angeles e le prime reazioni parlano di un ritmo serratissimo e di una Elizabeth Debicki che ruba la scena.

L'incontro tra Quentin Tarantino e David Fincher prometteva già di essere interessante sulla carta. Ora che Le nuove disavventure di Cliff Booth è stato mostrato per la prima volta a un pubblico selezionato, cominciano a circolare le prime impressioni e sembra proprio che i due registi abbiano trovato un equilibrio tutto loro.

Il film, che riporta Brad Pitt nei panni del personaggio di C'era una volta a... Hollywood, avrebbe infatti un ritmo particolarmente sostenuto. E tra i nomi che stanno facendo parlare c'è soprattutto quello di Elizabeth Debicki.

Cliff Booth, David Fincher dà una bella accelerata a Tarantino

Brad Pitt nei panni di Cliff Booth

Il 14 novembre, a Los Angeles, si è tenuta una proiezione del film per la Directors Guild of America, seguita da un incontro con parte della squadra. A rispondere alle domande del moderatore Elvis Mitchell c'erano David Fincher e gli attori Elizabeth Debicki, Scott Caan e Peter Weller. Nessuna apparizione, invece, per Brad Pitt e Quentin Tarantino.

Stando a quanto riportato da Hollywood Elsewhere, uno spettatore presente in sala sarebbe rimasto particolarmente colpito dal risultato, definendo il film una commedia folle e violenta, che rende omaggio alla Los Angeles della fine degli anni Settanta.

Ma a incuriosire è soprattutto il lavoro di Fincher sulla sceneggiatura di Tarantino. Il regista di Seven e Fight Club avrebbe impresso una notevole accelerazione ai dialoghi, trasformando la consueta parlantina dei personaggi tarantiniani in uno scambio continuo di battute.

"È un'esperienza strana ascoltare Tarantino mentre guardi un film di Fincher", ha raccontato lo spettatore, che ha poi sintetizzato l'impressione con un paragone decisamente colorito: "È Tarantino sotto anfetamine".

Un approccio che ricorda quello già adottato da Fincher per The Social Network, dove i dialoghi scritti da Aaron Sorkin scorrevano a una velocità quasi musicale. Questa volta, però, il materiale di partenza porta la firma di un autore con una voce altrettanto riconoscibile.

Elizabeth Debicki ruba la scena a Brad Pitt?

Elizabeth Debicki come Lady Diana in The Crown 5

Brad Pitt è naturalmente il protagonista più atteso, anche perché il suo Cliff Booth gli è valso un Oscar come miglior attore non protagonista nel 2020. Eppure, almeno secondo queste prime impressioni, Elizabeth Debicki potrebbe essere una delle grandi sorprese del film.

L'attrice, già apprezzata in The Crown e Tenet, avrebbe conquistato il pubblico con la sua interpretazione di Karen Crosby, tanto da spingere lo spettatore citato da Hollywood Elsewhere a definirla "una nuova dea del cinema".

Un commento entusiasta, che fa crescere la curiosità per il suo personaggio e per il rapporto che avrà con Cliff. Nel cast figurano anche Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II e Timothy Olyphant.

La vicenda ci riporta nella Hollywood del 1977, otto anni dopo gli eventi raccontati da Tarantino nel suo film del 2019. I tempi sono cambiati e Cliff, ormai lontano dal mondo degli stuntman, si arrangia tra diversi lavori, occupandosi anche di risolvere problemi poco piacevoli per conto di personaggi influenti dell'industria cinematografica.

Fincher ha tagliato metà della sceneggiatura: quando esce il film su Cliff Booth

Le nuove disavventure di Cliff Booth, una scena del trailer

Durante l'incontro a Los Angeles, Fincher ha raccontato anche qualche retroscena sulla realizzazione del progetto. Il regista si è trovato tra le mani una sceneggiatura di 230 pagine, praticamente materiale sufficiente per due lungometraggi, e ha dovuto scegliere quali parti conservare.

Una decisione che avrebbe lasciato qualche interrogativo anche tra i primi spettatori. La fonte di Hollywood Elsewhere, pur avendo apprezzato il film, ha ammesso di essere rimasta incuriosita da tutto ciò che non è arrivato sullo schermo, soprattutto da alcuni personaggi che avrebbero potuto avere maggiore spazio nel finale.

Bisognerà capire se anche la critica condividerà queste impressioni. L'attesa, comunque, è quasi finita: Le nuove disavventure di Cliff Booth debutterà nelle sale IMAX il 25 novembre 2026, con una finestra esclusiva di due settimane, per poi arrivare su Netflix il 23 dicembre. E dopo queste prime reazioni, la curiosità di vedere cosa abbiano combinato insieme Fincher e Tarantino è sicuramente aumentata.