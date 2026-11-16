Dopo diverse voci che si sono susseguite, ecco l'attesa ufficialità: Robert Pattinson interpreterà 007 nel 26° film della saga di James Bond. Per MGM inizia "una nuova era per uno dei personaggi più celebri del cinema". A firmare la sceneggiatura Steven Knight.

Ora è ufficiale: Robert Pattinson è il nuovo James Bond, diventando il settimo attore a interpretare l'Agente di Sua Maestà più amato al cinema.

La notizia è stata diffusa tramite gli account social ufficiali di James Bond. Con una curiosità: tutti i contenuti precedentemente pubblicati sono stati cancellati dai profili X e Instagram, lasciando inizialmente un post con un messaggio che recitava: "Identità confermata".

Qualche secondo dopo è stata diffusa una prima foto dell'attore nei panni di Bond, accompagnata da un comunicato che confermava la notizia e affermava che il casting di Pattinson avrebbe "inaugurato una nuova era per uno dei personaggi più celebri del cinema".

James Bond firmato da Steven Knight

L'annuncio è arrivato dopo un lungo processo di casting, in cui Pattinson era stato inserito in una rosa di cinque candidati, tra cui Josh O'Connor e Callum Turner. Robert Pattinson, attualmente impegnato sul set di The Batman 2 apparirà nel 26° film ufficiale della saga.

Il progetto, ancora senza titolo, sarà il primo a essere girato da quando Amazon-MGM Studios ha acquistato i diritti della serie per oltre 1 miliardo di dollari nel 2025 da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson. Denis Villeneuve dirigerà il film su una sceneggiatura di Steven Knight. Amy Pascal e David Heyman sono i produttori, rispettivamente tramite Pascal Pictures e Heyday Films, con Tanya Lapointe come produttrice esecutiva.