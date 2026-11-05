Avengers: Doomsday potrebbe risolvere un mistero di Doctor Strange rimasto senza risposta da 10 anni

Una scena del film Marvel del 2016 ha lasciato in sospeso una storia mai ripresa. E se il ritorno degli Avengers fosse l'occasione giusta per darle finalmente un seguito?

Il Marvel Cinematic Universe ha ancora parecchie questioni in sospeso. Tra personaggi introdotti e poi scomparsi e scene post-credit che promettevano sviluppi mai arrivati, negli anni gli Studios hanno lasciato per strada diverse storie. Una di queste risale addirittura al 2016 e riguarda Doctor Strange, il film che ha portato Benedict Cumberbatch nell'universo dei supereroi.

A dieci anni di distanza, però, quella vicenda potrebbe tornare sorprendentemente d'attualità. Secondo una teoria rilanciata da ComicBook, Avengers: Doomsday potrebbe recuperare un personaggio dimenticato e trasformarlo in un elemento importante della battaglia contro Doctor Doom.

Doctor Strange, che fine ha fatto il Barone Mordo?

Chiwetel Ejiofor in una scena di Doctor Strange

Per capire da dove nasce questa ipotesi bisogna tornare al primo Doctor Strange, quando Stephen Strange incontra Karl Mordo, interpretato da Chiwetel Ejiofor. È proprio quest'ultimo ad accompagnarlo a Kamar-Taj, introducendolo agli insegnamenti dell'Antico.

Con il passare del tempo, però, Mordo comincia a mettere in discussione tutto ciò in cui ha creduto. La scoperta che l'Antico utilizza l'energia della Dimensione Oscura e le continue violazioni delle leggi naturali da parte degli stregoni lo convincono che la magia rappresenti un pericolo.

La sua trasformazione viene anticipata nella scena post-credit del film, quando raggiunge Jonathan Pangborn, un uomo che grazie alle arti mistiche aveva recuperato l'uso delle gambe. Mordo gli sottrae quel potere, lasciandolo nuovamente paralizzato, e dichiara che sulla Terra ci sono troppi stregoni.

Un finale che sembrava preparare il terreno per un nuovo antagonista di Doctor Strange. Eppure, della sua missione contro gli utilizzatori della magia non abbiamo più saputo nulla.

Nemmeno Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha chiarito la questione. Nel film del 2022 Ejiofor è effettivamente tornato a interpretare Mordo, ma si trattava di una variante appartenente a un'altra realtà, membro degli Illuminati. Il destino del personaggio originale è quindi rimasto sconosciuto.

Avengers: Doomsday, Mordo potrebbe aver indebolito le difese della Terra

Avengers: Doomsday

E se Mordo avesse continuato a dare la caccia agli stregoni lontano dagli occhi degli spettatori? È questa l'ipotesi che potrebbe collegare direttamente gli eventi del 2016 ad Avengers: Doomsday.

Durante Avengers: Endgame, gli utilizzatori delle arti mistiche hanno avuto un ruolo fondamentale nello scontro con Thanos, contribuendo a radunare gli eroi e a contrastare il suo esercito. Senza di loro, la battaglia avrebbe potuto avere conseguenze ben diverse.

Se Mordo avesse trascorso gli ultimi anni a eliminare altri stregoni, la Terra potrebbe ritrovarsi con molte meno difese magiche proprio all'arrivo di Doctor Doom, interpretato da Robert Downey Jr.

A peggiorare la situazione ci sarebbero anche le conseguenze degli eventi di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, durante i quali Wanda Maximoff ha provocato la morte di numerosi allievi e maestri di Kamar-Taj.

Un eventuale ritorno di Mordo permetterebbe quindi di spiegare perché gli eroi potrebbero avere maggiori difficoltà ad affrontare la nuova minaccia. Il personaggio potrebbe persino diventare un alleato di Doom, qualora i loro interessi dovessero coincidere.

Il suo ritorno potrebbe preparare Avengers: Secret Wars

Naturalmente, per il momento si tratta soltanto di una teoria. Chiwetel Ejiofor non figura tra i nomi annunciati ufficialmente per Avengers: Doomsday e Marvel non ha fornito indicazioni su un possibile ritorno del suo personaggio.

C'è poi la questione Doctor Strange. Benedict Cumberbatch aveva anticipato la propria assenza da Doomsday, indicando invece Avengers: Secret Wars come un capitolo particolarmente importante per il futuro dello stregone.

Proprio il film del 2027 potrebbe quindi ospitare un eventuale confronto tra Strange e Mordo, soprattutto se il prossimo capitolo degli Avengers dovesse recuperare quella vecchia trama.