Avengers: Doomsday, il poster pasquale di Robert Downey Jr. ha confermato due ritorni attesi?

La star di Avengers Doomsday, Robert Downey Jr., ha celebrato la Pasqua condividendo un coloratissimo concept art a tema Marvel che, a uno sguardo più attento, potrebbe aver rivelato un gustoso spoiler. I fan sono convinti che l'attore, con i suoi auguri, potrebbe aver rivelato alcuni importanti dettagli su ciò che accadrà nel film.

Che cosa ha rivelato il concept art di Robert Downey Jr.

L'immagine diffusa da Downey mostra il suo nuovo personaggio, il Dottor Destino, con la sua iconica maschera di ferro intento a reggere in mano un cestino pieno di uova pasquali decorate con i simboli degli eroi Marvel.

Nel commenti, i follower del divo si sono precipitati a identificare i vari simboli. Come ha scritto un utente: "Da sinistra a destra: Dr Strange, Ant man, Namor, Black Panther, New Avengers, Captain America, X-men, Shang Chi, Thor, Fantastici 4, Loki e Spider-Man".

Ad attirare l'attenzione, in particolare, sono le uova dedicate a Doctor Strange e soprattutto a Spider-Man. Anche se i fan ritengono la loro apparizione in Doomsday molto probabile, finora la loro presenza non è stata confermata ufficialmente.

Le indiscrezioni degli scooper sul plot di Avengers: Doomsday

Tra i rumor diffusi negli ultimi mesi è stato riferito che Stephen Strange dovrebbe allearsi con Doom per portare a termine il suo piano per salvare il Multiverso, che ritiene l'unica opzione praticabile. Per quanto riguarda Spider-Man, l'incarnazione di Tobey Maguire dovrebbe essere al centro di uno spettacolare combattimento iniziale con gli X-Men e sono stati perfino rivelati dettagli sul suo ruolo e quello di Andrew Garfield in Avengers: Secret Wars.

Riguardo al motivo dello scontro tra Spider-Man e gli X-Men, sembra ruotare attorno alla premessa centrale di Avengers: Doomsday. L'universo degli X-Men Fox e quello di Spider-Man di Maguire starebbero vivendo un'Incursione, un evento multiversale in cui un universo si scontra con un altro. Per ragioni non ancora chiare, ma probabilmente legate alle manipolazioni di Doom, entrambi gli eroi stanno cercando di difendere la propria Terra distruggendo quella degli altri.

Come spiega Denofgeek.con, se confermato il plot prenderebbe spunto direttamente dagli eventi che hanno preceduto la saga di Secret Wars nei fumetti, in cui Reed Richards, Black Panther, Iron Man e altri personaggi dell'Universo Marvel confluiscono negli Illuminati per trovare un modo per fermare le Incursioni. Nel loro momento più buio e disperato, gli Illuminati distruggono altre Terre per salvare la propria.

Lo Spider-Man di Maguire sarà costretto a fare una scelta simile? Oppure saranno coinvolti gli altri Spider-Man interpretati da Andrew Garfield o Tom Holland? Questo lo scopriremo a dicembre, con l'arrivo al cinema di Avengers: Doomsday.