Reacher 4: nuovi ingressi nel cast per la stagione che adatterà il romanzo Gone Tomorrow

La quarta stagione di Reacher è ufficialmente in sviluppo e adatterà Gone Tomorrow, tredicesimo romanzo della fortunata saga di Jack Reacher scritta da Lee Child. Il ritorno dell'action-thriller targato Prime Video promette nuove sorprese, non solo per la trama ma anche per il cast.

Secondo quanto riportato da Deadline, diversi attori si sono uniti alla serie: Jay Baruchel (FUBAR), Sydelle Noel (GLOW), la cantante e attrice indonesiana Agnez Mo (Pernikahan), l'artista franco-indonesiana Anggun (Levitating) e Kevin Corrigan (Poker Face) saranno presenti in ruoli principali. Inoltre, Kevin Weisman (Marvel's Runaways), Marc Blucas (My Life with the Walter Boys) e Kathleen Robertson (The Expanse) appariranno in ruoli ricorrenti.

Un adattamento non lineare per la serie

Fin dal debutto, Reacher ha scelto di non seguire l'ordine cronologico dei romanzi di Lee Child. La prima stagione ha adattato Killing Floor, il primo capitolo della saga. La seconda ha invece saltato in avanti fino a Bad Luck and Trouble (l'undicesimo libro), mentre la terza ha messo in scena Persuader, il settimo romanzo, pubblicato nel 2003.

Reacher: Alan Ritchson in una scena

Nella stagione più recente, Reacher ha finalmente chiuso i conti con Quinn, il violento trafficante d'armi responsabile della morte della sua ex partner dell'MP, Dominique Kohl. Dopo essersi infiltrato sotto copertura in un'operazione della DEA, Reacher ha affrontato il suo nemico nella caotica tenuta di Zachary Beck. Con i mafiosi russi che avevano un conto in sospeso con Quinn, l'ex militare ha colto l'occasione per eliminare il suo avversario una volta per tutte.

La stagione si conclude con Reacher in sella a una nuova motocicletta, pronto a riprendere la sua strada, lasciandosi alle spalle solo detriti e giustizia sommaria.

Gone Tomorrow: cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Nel romanzo Gone Tomorrow, Jack Reacher si ritrova a New York, dove durante un viaggio notturno sulla metropolitana nota una donna il cui comportamento lo insospettisce immediatamente. Il suo istinto, affinato da anni di esperienza militare, lo convince a intervenire, dando così il via a una catena di eventi che si rivelerà molto più pericolosa del previsto.

Reacher 2: una scena del finale

Quello che inizia come un semplice tentativo di prevenire una minaccia si trasforma presto in un intricato intrigo che coinvolge agenzie governative, spie straniere e figure misteriose. Tutti sembrano sapere qualcosa, ma nessuno racconta l'intera verità.

Costretto a farsi strada tra inganni e doppi giochi, Reacher si troverà al centro di una cospirazione internazionale. Ancora una volta, dovrà affidarsi al proprio istinto, alla sua forza brutale e a un ferreo senso della giustizia per sopravvivere e far emergere la verità, le cui implicazioni potrebbero avere un impatto ben oltre i confini degli Stati Uniti.