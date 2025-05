Robert Downey Jr. in forma per Doctor Doom: la prima foto dal set di Avengers: Doomsday

Mentre le riprese di Avengers: Doomsday sono ufficialmente in corso - pare ancora senza una sceneggiatura definitiva - Robert Downey Jr. ha pubblicato una foto dal set che ha rapidamente catturato l'attenzione dei fan. Lo scatto mostra l'attore mentre legge il nuovo libro del collega Jeremy Renner, sfoggiando un fisico scolpito e una tenuta che sembra essere la parte interna dell'armatura di Victor Von Doom.

Nella foto, Downey Jr. mette in evidenza il bicipite, lasciando intendere un certo lavoro in palestra... anche se sembra esserci l'aiuto di un'imbottitura strategica. A un'osservazione più attenta si notano anche dei marcatori rossi sul viso e sulla testa, segno probabile del ricorso alla CGI per la maschera di Doom o per ricreare le caratteristiche deformazioni del celebre villain Marvel.

Robert Downey Jr. è davvero il nuovo Doctor Doom?

L'annuncio del ritorno di Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe, stavolta nei panni del Dottor Destino, ha alimentato numerose teorie tra i fan. C'è chi pensa possa trattarsi di una variante di Tony Stark proveniente da un altro universo, ma secondo le indiscrezioni più recenti - in particolare quelle condivise da MTTSH - Victor Von Doom sarebbe un personaggio completamente distinto, seppur con un'inquietante somiglianza con il defunto Vendicatore.

Questa peculiarità, a quanto pare, verrebbe sfruttata nella trama proprio da Doom per mascherare le sue reali intenzioni e fingersi un alleato del MCU.

Sempre secondo i rumor, il piano del villain consisterebbe nel guidare un team di Vendicatori alternativi provenienti da un'altra Terra, ingannando gli eroi originali fingendo di voler prevenire nuove incursioni. La formazione di questo gruppo rifletterebbe volutamente la lineup dei primi Avengers, in vista di uno scontro diretto tra versioni parallele dei personaggi.

In una recente intervista, Anthony Russo - che tornerà alla regia dell'MCU insieme al fratello Joe per Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars - ha detto la sua sul ritorno di Robert Downey Jr. e sull'interpretazione di un ruolo così distante da Iron Man: "Non possiamo entrare nei dettagli perché fa parte della storia. Ma non c'è nessuno al mondo che possa interpretare questo personaggio come farà lui".

Avengers: Doomsday è atteso al cinema per il 1° maggio 2026, mentre il sequel diretto, Avengers: Secret Wars, arriverà il 7 maggio 2027. Entrambi i film segneranno il ritorno dei fratelli Russo al timone del MCU, dopo aver firmato alcune delle pellicole più amate del franchise, tra cui Infinity War e Endgame.