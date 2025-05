Avengers: Doomsday, un fan fa irruzione sul set e svela uno spoiler clamoroso

La massima sicurezza che circonda la lavorazione di Avengers: Doomsday non è priva di falle. Secondo quanto riferito da Comicbookmovie e IGN, nel weekend un fan si sarebbe intrufolato dentro i Pinewood Studios inglesi attraverso un varco nella recinzione circostante e avrebbe trascorso un po' di tempo esplorando il set del prossimo film dei Marvel Studios. Dopo essersi rifocillato al catering, il curiosone avrebbe individuato un set che conferma un importante spoiler per il futuro dell'MCU.

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Che cosa rivelano i video diffusi dopo l'invasione del set?

Nel fine settimana, l'utente Instagram theyneversawitcoming ha pubblicato un filmato apparentemente ottenuto visitando il set di Avengers: Doomsday ai Pinewood Studios. Al suo interno, si possono vedere diversi scorci di un set che riproduce la location fittizia di Madripoor.

L'immaginaria nazione insulare è nota ai fan dei fumetti per essere il luogo in cui Wolverine si nascondeva facendosi chiamare "Patch". Città-stato del sud-est asiatico infestata dalla criminalità, dimora di furfanti e truffatori, Madripoor è stata ufficialmente introdotta nell'MCU nel corso della serie The Falcon and the Winter Soldier.

L'ultima volta che abbiamo visto la città, Sam Wilson (Antony Mackie) e Bucky Barnes (Sebastian Stan) venivano aiutati lì da Sharon Carter (Emily VanCamp), il cui personaggio si era stabilito negli inferi dell'isola dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Il finale di The Falcon and The Winter Soldier ha rivelato al pubblico che Sharon Carter era segretamente diventata la supercriminale Power Broker, boss di Madripoor, sebbene da allora non sia più riapparsa nell'MCU.

Un ritorno a Madripoor in Avengers: Doomsday anticipa che l'arco narrativo di Carter continuerà, poiché sembra impossibile che il film presenti la città senza riallacciarsi alla storia del suo personaggio chiave più di cinque anni dopo. I fratelli Russo riveleranno finalmente cosa sta combinando Sharon Carter nei panni di Power Broker?

Il futuro di Spider-Man

Il curiosone autore del video rubato dal set mostra, inoltre, un'insegna con su scritto "The Webslingers Inn", anche se non è chiaro se sia solo uno scherzo della troupe di Avengers: Doomsday o se è veramente collegato al ritorno di Spider-Man nel nuovo cinecomic.

Anche se il fan si è imbattuto nei trailer di Avengers: Doomsday, è possibile che il set di Madripoor sia piuttosto stato costruito per Spider-Man: Brand New Day (col villain Mister Negativo collegato in qualche modo all'isola dei criminali). Tuttavia, la presenza di un locale si collega a un concept art trapelato che mostra Star-Lord, Wong e i Giovani Vendicatori che sorseggiano un drink insieme a Doop.

Comicbookmovie fa notare che lo scooper @MyTimeToShineH ha confermato che Avengers: Doomsday ci porterà a Madripoor. Naturalmente il fan che ha postato il video dal set su Instagram ha commesso una grave violazione della sicurezza e presto potrebbe ricevere una visita della polizia e denunciato per violazione di proprietà privata.

In attesa di conoscere la punizione esemplare che riceverà, sempre se verrà identificato, Anthony Mackie ha commentato il ritorno sul set di Avengers: Doomsday esclamando: "Sapete? Ero davvero emozionato. È una di quelle storie che spinge davvero oltre i limiti, e il cliffhanger alla fine, gli ultimi momenti del film, ci prepara per un futuro della saga Marvel, il che è davvero entusiasmante."

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale a maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars a maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno ritorno nell'MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.