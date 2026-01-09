Avengers: Doomsday, il quarto teaser trailer rivela l’identità del nuovo Black Panther?

Secondo alcuni leak, il quarto teaser che anticipa l'arrivo del crossover dei Marvel Studios è incentrato sui personaggi di Shuri e Namor e svelerebbe anche il nuovo leader

Dopo essere trapelato online all'inizio di questa settimana, il quarto teaser trailer di Avengers: Doomsday è ora in programmazione nei cinema.

Ambientato in un luogo misterioso, il filmato mostra alcune immagini di Namor, Shuri e M'Baku prima che questi ultimi due incontrino un volto familiare: La Cosa dei Fantastici 4.

Anche il quarto teaser trailer è in rotazione nei cinema americani prima delle copie di Avatar: Fuoco e Cenere. Sarà poi distribuito ufficialmente martedì e sarà probabilmente l'ultimo di questi teaser fino al debutto del trailer completo durante il Super Bowl del mese prossimo.

Black Panther: Wakanda Forever, una sequenza del film

Avengers: Doomsday introdurrà il nuovo Black Panther?

Qui, Ben Grimm viene presentato al re di Wakanda, e il teaser termina con il Black Panther dell'MCU che esegue la classica posa "Wakanda Forever" prima di salire a bordo di una nave. Onestamente, non rivela molto su Avengers: Doomsday, e anche la narrazione con Shuri non svela molto. "Ho perso tutte le persone che mi stavano a cuore", afferma la sua voce. "Un re ha il dovere di preparare il suo popolo all'aldilà. Io ho il mio".

Da un po' di tempo circolano voci secondo cui il crossover introdurrà il nuovo T'Challa dell'MCU. Non sappiamo ancora se sarà una variante multiversale, un Toussaint/T'Challa II adulto o qualcos'altro, ma nel frattempo è emersa una voce molto interessante: la star di F1, Damson Idris, "trascorrerà molto tempo ai Pinewood Studios quest'anno... girando diversi film nei panni di Black Panther".

L'anno scorso, Idris ha riacceso le speculazioni apparendo al fianco di Angela Bassett (Regina Ramonda) e Danai Gurira (Okoye) quando si sono vestiti per sfilare al Vogue World: Hollywood.

Avengers: Doomsday, Ciclope nel teaser sugli X-Men

Il commovente ritorno degli X-Men nel crossover

Il terzo teaser di Avengers: Doomsday ha mostrato ufficialmente il ritorno degli X-Men. Nel video, della durata di poco più di un minuto, si vedono infatti Charles Xavier e Magneto di nuovo insieme, anticipando qualche momento dell'attesa avventura dei personaggi che debutterà nelle sale americane il 18 dicembre 2026.

I personaggi interpretati da Patrick Stewart e Ian McKellen sono mostrati mentre stanno giocando a scacchi. Xavier, nel teaser di Avengers: Doomsday, dichiara che la morte viene per tutti, ed è l'unica cosa di cui è certo. L'iconico personaggio Marvel sottolinea poi che la domanda da porsi non è quindi se si è preparati a morire, ma chi si diventerà quando si chiudono gli occhi.