Avengers: Doomsday, uno sguardo dettagliato (con spoiler) all'armatura del Dottor Destino di Robert Downey Jr.

Se le voci che danno il debutto del trailer di Avengers: Doomsday prima della proiezione di Avatar: Fuoco e Cenere verranno confermate, finalmente il pubblico potrà ammirare il Dottor Destino di Robert Downey Jr. in azione. Per il momento dobbiamo accontentarci di una nuova immagine promozionale che mostra in dettaglio l'armatura di Destino (spoiler compresi).

La foto di Victor Von Doom era già circolata in passato, dopo essere stata mostrata al Disney 2026 Merchandise Expo in Cina a settembre, ma la nuova immagine in alta definizione fornisce nuovi intriganti dettagli sul personaggio. Come vediamo, l'armatura è ricoperta di sigilli magici e la maschera è leggermente diversa da quella che abbiamo visto nella scena a metà dei titoli di coda de I Fantastici 4: Gli Inizi. Probabilmente c'è una ragione narrativa per questo, e potrebbe essere perché questo è Destino nella sua forma definitiva.

Il villain Dottor destino è collegato a Kang?

Come vediamo dalla foto, e come sottolinea Comicbookmovie.com, l'armatura di Destino sembra aver fuso i Dieci Anelli di Shang-Chi e i braccialetti di Kamala Khan, due artefatti che si ritiene siano collegati a Kang data la grande quantità di immagini di "anelli" che circondavano il personaggio nelle sue precedenti apparizioni.

Ma questo nuovo sguardo al costume mette in risalto, inoltre, un paio di Easter egg a tema Marvel che alimentano la curiosità dei fan su cosa possano significare per la storia multiversale. Sulle spalle di Destino notiamo, infatti, due simboli, presenti sulle borchie che fissano il suo mantello al resto della sua armatura. I simboli sembrano raffigurare un martello e una stella, e ciascuno ricorda molto i loghi di due grandi eroi Marvel.

Il martello assomiglia molto al Mjölnir di Thor, con la sua grande testa rettangolare e la robusta impugnatura degna della presa di un dio. Per quanto riguarda la stella, sembra essere la stessa stella Hala usata per rappresentare il popolo Kree nonché lo stesso simbolo che la Captain Marvel di Brie Larson sfoggia sul petto del suo iconico costume rosso e blu. Che cosa significa tutto ciò per il futuro dell'MCU? Difficile fare ipotesi, anche se le teorie dei fan si sprecano.

Per avere certezze non ci resta che attendere il trailer in arrivo. Avengers: Doomsday, diretto dai fratelli Russo, approderà nei cinema a dicembre 2026. Avengers: Secret Wars seguirà a dicembre 2027.