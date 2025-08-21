Avengers: Doomsday, svelata la missione del Dottor Destino? Ecco perché odia i Vendicatori

Le riprese di Avengers: Doomsday stanno proseguendo senza sosta e sembra che un primo teaser della pellicola potrebbe arrivare in allegato alle copie di Avatar: Fuoco e Cenere il prossimo dicembre, ma intanto sono emersi alcuni dettagli circa le motivazioni che spingeranno il Dottor Destino ad affrontare i Vendicatori.

Secondo l'insider Daniel Richtman, "in Avengers Doomsday, Destino dà la caccia alle persone che hanno causato le incursioni nel Multiverso". Questo potrebbe spiegare le recenti voci secondo cui Steve Rogers, interpretato da Chris Evans, sarebbe stato preso di mira da Victor Von Doom dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Ora, Destino sta cercando di punirli o la loro morte potrebbe essere parte del suo piano per "salvare" il Multiverso? I fan si sono chiesti a lungo come Captain America abbia potuto vivere per decenni con Peggy Carter prima di "tornare" al presente, soprattutto perché ciò contraddiceva le regole del Multiverso stabilite in Loki.

Avengers: Doomsday, Robert Downey Jr. rivela di essere il Dottor Destino al San Diego Comic-Con 2024

Ecco come sono cambiati i piani dei Marvel Studios

I piani per i film sugli Avengers sono cambiati significativamente negli ultimi anni, in particolare dopo che Kang il Conquistatore non è stato più considerato una scelta adeguata per interpretare il grande cattivo della Multiverse Saga.

I media hanno riportato che sia Evans che Hayley Atwell dovrebbero tornare in Avengers: Doomsday, e quest'ultima indiscrezione legata alla missione di Destino spiega in parte i loro ruoli nel film. Vedremo se sarà effettivamente così, soprattutto perché la sceneggiatura del film sembra essere in continuo cambiamento.

"Lo sviluppo del personaggio è un processo molto intenso", ha dichiarato Joe Russo in precedenza parlando dell'approccio di Downey al personaggio del Dottor Destino. "È davvero immerso nel personaggio. Completamente concentrato". L'attore starebbe anche scrivendo la backstory e le idee per i costumi: "Penso che ami i personaggi tridimensionali molto ricchi e credo che veda una vera opportunità in questo personaggio", ha aggiunto il regista.

Avengers: Doomsday, Chris Hemsworth si allena col personal trainer in vista delle riprese

Tutti i nomi confermati nel cast di Avengers: Doomsday

Il crossover in arrivo l'anno prossimo al cinema (18 dicembre 2026) includerà Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd, and Robert Downey Jr. Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen e Lewis Pullman.

Ci saranno anche i Fantastici 4, ovvero Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach e Joseph Quinn ma anche le star del franchise degli X-Men, Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden e anche l'attore di Deadpool & Wolverine Channing Tatum.