Avengers Doomsday, Marvel assicura: "Il ritorno di Robert Downey Jr. non è un tradimento al finale di Endgame"

Avengers: Doomsday darà il bentornato a Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe, anche se il film vedrà l'attore premio Oscar passare al lato oscuro dopo essere stato a lungo l'eroico leader dei Vendicatori.

Con Downey Jr. che apparirà per la prima volta dopo l'emozionante finale di Endgame, lo sceneggiatore di Doomsday Stephen McFeely ci ha tenuto a precisare che questo evento non "tradirà" il tragico sacrificio di Tony Stark.

Parlando con l'Hollywood Reporter alla premiere del film di Netflix, The Electric State, McFeely ha accennato alla riunione avuta con i registi di Doomsday, Joe e Anthony Russo, e dello scioccante ritorno di Downey Jr. sei anni dopo l'addio con Endgame.

Dopo Endgame, il ritorno di Robert Downey Jr. era rischioso

Avengers: Doomsday - Robert Downey Jr. in una foto del personaggio Victor von Doom

Come molti fan, McFeely è rimasto sbalordito dall'annuncio a sorpresa della scorsa estate con Downey Jr. che avrebbe interpretato Victor Von Doom/Dottor Destino in Avengers: Doomsday ed era inizialmente titubante all'idea. Tuttavia, ha insistito sul fatto che il prossimo crossover sui Vendicatori non comprometterà il finale di Endgame, così amato dai fan.

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. alla deriva nello spazio

"C'è un comprensibile desiderio di riportare Robert in questo universo. Tuttavia, farlo come Tony Stark avrebbe significato, in un certo senso, tradire quello che è stato un bellissimo finale per lui in Endgame", ha dichiarato lo sceneggiatore. "Quindi siamo arrivati a questa soluzione, ero molto entusiasta di provare a dare vita a questa idea".

McFeely ha assunto il compito di scrivere Avengers: Doomsday dopo che i Russo hanno deciso di scartare la sceneggiatura originale di Michael Waldron, autore della serie Loki, che era stato incaricato di scrivere il crossover quando ancora era intitolato Avengers: The Kang Dynasty. Nella nuova storia, dovrebbe essere spiegato perché Kang non sarà più il cattivo centrale di questa Multiverse Saga.