Avengers: Doomsday, il sorprendente look del Dottor Destino di Robert Downey Jr. è stato svelato?

Qualche settimana fa un leak, prontamente smentito dai fratelli Russo, aveva mostrato l'armatura e la maschera del Dottor Destino di Robert Downey Jr. che avrebbero costituto il suo costume in Avengers: Doomsday. A quanto pare, l'aspetto del personaggio nel film sarà molto diverso.

Il 4 aprile Robert Downey Jr. ha compiuto 60 anni e l'immagine sull'invito alla sua festa di compleanno a Londra è approdata in rete svelando Downey con indosso un completo verde in stile militare, mantello viola e una maschera dorata che sembra trarre ispirazione dall'armatura di Iron Man di Tony Stark.

Potrebbe trattarsi semplicemente di un'opera d'arte creata per l'invito che non ha nulla a che fare con il film, ma potrebbe essere indicativo che Robert Downey Jr. sia stato fotografato alla sua festa di compleanno sfoggiando la stessa acconciatura riccia dell'invito.

È possibile che il costume di Victor Von Doom sia stato introdotto in questa maniera decisamente originale o si tratta dell'ennesimo depistaggio da parte di Marvel?

Un cattivo tutto da scoprire

Da quando abbiamo appreso che Robert Downey Jr. avrebbe fatto ritorno nel Marvel Cinematic Universe nei panni del Dottor Destino, i fan si chiedono sono chiesti se l'attore interpreterà una variante malvagia Multiversale di Tony Stark? [RUMOR] o il vero Victor Von Doom.

Secondo una recente indiscrezione dello scooper MTTSH, Destino non sarà una variante di Stark, ma condividerà semplicemente una sorprendente somiglianza con il defunto Avenger. A quanto pare, il cattivo sfrutterà questa somiglianza per "presentarsi come un alleato dell'MCU".

Robert Downey Jr. nei panni del Dottor Destino

Ciò sembrerebbe confermare le precedenti voci sul plot di Avengers: Doomsday secondo cui il Dottor Destino guiderà un gruppo malvagio di Vendicatori provenienti da un'altra Terra che si spacceranno inizialmente per alleati per aiutare a prevenire ulteriori incursioni. È stato anche anticipato che "l'intero scopo della creazione di questi personaggi che riflettono la formazione originale è per poi vederli scontrarsi l'uno contro l'altro".

Quando gli è stato chiesto come Robert Downey Jr. farà ritorno nell'MCU come un personaggio completamente nuovo, Joe Russo ha risposto: "Non possiamo spiegarlo perché fa parte della storia. Ma non c'è nessun altro al mondo che potrebbe interpretare questo personaggio nel modo in cui sta per farlo lui."

Avengers: Doomsday uscirà nei cinema a maggio 2026, Avengers: Secret Wars seguirà a maggio 2027. Le riprese sarebbero già in corso a Londra.