Avengers: Doomsday, Dottor Destino di Robert Downey Jr. è una variante di Tony Stark? [RUMOR]

Da quando è arrivato l'annuncio in pompa magna del ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe nei panni del Dottor Destino in Avengers: Doomsday, i fan si sono chiesti se l'attore avrebbe interpretato una variante malvagia multiversale di Tony Stark o il vero Victor Von Doom. La risposta sarebbe contenuta in un leak diffuso in rete.

Secondo lo scooper MTTSH, Victor Von Doom non sarebbe una variante di Stark, ma condividerebbe semplicemente una sorprendente somiglianza con il defunto Avenger. A quanto pare, il cattivo sfrutterà questa somiglianza per "presentarsi come un alleato dell'MCU".

Questa ipotesi sembrerebbe confermare le precedenti voci sul plot secondo cui Dottor Destino guiderà un gruppo malvagio di Vendicatori provenienti da un'altra terra, spacciatisi inizialmente per alleati per aiutare a prevenire ulteriori incursioni. È stato anche anticipato che "lo scopo della creazione di questi personaggi che riflettono la formazione originale è legato al momento in cui si scontreranno tra loro".

Robert Downey jr al Comic-Con 2024, quando è stato annunciato come Dr Doom

Come due gocce d'acqua

Non è chiaro esattamente perché Victor Van Doom somiglierà così tanto a Tony Stark, ma se non sarà una variante, supponiamo che ci sia qualche altra spiegazione.

Ecco cosa ha detto il co-regista Anthony Russo quando gli è stato chiesto come verrà giustificato il ritorno di Robert Downey Jr. come personaggio completamente nuovo durante una recente intervista.

"Non possiamo spiegarlo perché fa parte della storia" ha detto Russo. "Ma non c'è nessun altro al mondo che potrebbe interpretare questo personaggio nel modo in cui sta per farlo".

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che tornano nell'MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

"Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all'interno dell'universo Marvel ci ha permesso di realizzare il sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l'intero team Marvel per portare questa epica avventura in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi", hanno affermato i Russo in una dichiarazione dopo il panel del San Diego Comic-Con 2024.