Avengers: Doomsday, il legame tra Dottor Destino e i Fantastici 4 svelato in un leak?

Nuovi dettagli sul plot di Doomsday avrebbero anticipato alcune svolte narrative del primo atto che riguardano Dottor Destino, la Prima Famiglia Marvel, Steve Rogers e Thor.

Avengers: Doomsday continua a tenere banco sui social media tra spoiler e teorie dei fan in attesa che il Super Bowl dell'8 febbraio ci regali (se confermato) il primo trailer del cinecomic. Nel frattempo un nuovo leak avrebbe anticipato parte della trama facendo chiarezza sulla relazione tra il Dottor Doom e i Fantastici 4.

Robert Downey Jr. ci invita a fare silenzio per evitare spoiler su Avengers: Doomsday

Che cosa accadrà in Avengers: Doomsday?

Anticipando la prima parte del contenuto di Doomsday, l'insider @MyTimeToShineH scrive: "Victor Van Doom chiede aiuto ai Fantastici 4 per le Incursioni. Viaggiano insieme a Steve Rogers fino all'MCU a bordo della loro astronave per avvertire tutti, poi uniscono le forze per raggiungere l'universo degli X-Men, la fonte della prossima Incursione che distruggerà le loro Terre. Hanno un piano per sistemare tutto".

Secondo lo scooper, inoltre, "Steve Rogers e Thor collaboreranno per andare alla ricerca di Loki, il che lascia intendere che hanno necessità di rintracciarlo e che la TVA fa parte del loro piano per salvare il Multiverso".

Tra l'altro, pare che Avengers: Doomsday mostrerà le Terre che si scontrano tra loro in modo molto simile a quanto visto nelle serie a fumetti di Jonathan Hickman Avengers e New Avengers.

Un primissimo piano di Chris Evans nei panni di Steve Rogers

Il metodo dei fratelli Russo per creare nuovi blockbuster

Dopo i numerosi flop inanellati dai Marvel Studios negli ultimi anni, Kevin Feige ha disperatamente bisogno di un nuovo successo, il che lo ha spinto a richiamare i fratelli Russo per rilanciare in grande la saga degli Avengers.

"Continuiamo a usare le figurine del baseball", ha detto Anthony Russo l'anno scorso a proposito dell'approccio suo e di Joe nel capire quali personaggi e attori usare nei loro film sugli Avengers. Joe ha aggiunto: "Ora hanno dei magneti, così possiamo metterli su una lavagna e guardarli. È l'unico modo per tenere traccia del numero di personaggi con cui stiamo lavorando".

Anthony è poi intervenuto dicendo: "Per quanto riguarda il modo in cui guardiamo chi appare nei film, è solo un lungo processo creativo di esplorazione su dove vogliamo portare la storia. Qual è la zona più sorprendente ed entusiasmante in cui spingerci e quali personaggi ci possono aiutare in questo sforzo?"

L'uscita di Avengers: Doomsday è prevista per luglio 2026, mentre il sequel Avengers: Secret Wars uscirà nel luglio 2027.