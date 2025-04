Avengers: Doomsday, Kevin Feige annuncia l'inizio ufficiale delle riprese, prima foto dal set

Nonostante qualche prematura anticipazione oggi, lunedì 28 aprile, è il giorno dell'inizio ufficiale delle riprese di Avengers: Doomsday e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige lo ha confermato diffondendo la prima foto dal set che mostra la sedia da regista del villain Victor Van Doom.

E a proposito di foto dal set, a quanto pare non ne vedremo molte nei prossimi mesi. I fratelli Russo, che tornano alla regia, hanno dichiarato di aver pianificato la possibile fuga di notizie mettendo in atto rigorosi piani anti-spoiler, quindi non sappiamo quanto scopriremo sul film in lavorazione prima di rivelazioni ufficiali.

Dopo l'annuncio ufficiale del cast di Avengers: Doomsday durante u evento speciale live, Kevin Feige ha confermato che altre star si uniranno alla lunga lista di interpreti e i fan non stanno più nella pelle, cercando di indovinare quali personaggi storici del franchise faranno ritorno.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Robert Downey Jr. è la star

Secondo quanto anticipato finora, Robert Downey Jr. farà ritorno nell'MCU, ma stavolta nei panni del villain Victor Van Doom, alias Dottor Destino.

"È così immerso. È così concentrato", ha detto recentemente Joe Russo a proposito dell'impegno del divo nel nuovo ruolo. "Sta scrivendo la backstory, ha fornito idee per i costumi. Ci siamo sentiti al telefono con lui stamattina prima di venire qui a parlarne. Ama i personaggi tridimensionali davvero ricchi. Vede una vera opportunità nel personaggio."

La maggior parte degli attori dell'MCU è rimasta scioccata nell'apprendere che Downey sarebbe tornato nell'MCU in un ruolo diverso da Tony Stark, ma non la star di Spider-Man: No Way Home, Tom Holland.

"Ho parlato molto con Robert Downey Jr., soprattutto del suo ritorno in Marvel, che è davvero emozionante", ha detto l'attore lo scorso autunno. "È stato difficile nascondere questo segreto perché ho la reputazione di rovinare tutto quindi ho tenuto la bocca chiusa."

L'uscita di Avengers: Doomsday è prevista per maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars uscirà a maggio 2027.