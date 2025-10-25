Avengers: Doomsday, Jeremy Renner commenta la sua assenza: "Sono piuttosto impegnato!"

L'interprete di Hawkeye ha parlato del film che segna il ritorno dei fratelli Russo nel MCU, spiegando perché non fa parte del cast.

Jeremy Renner non farà parte del cast di Avengers: Doomsday e dell'avventura successiva dei supereroi della Marvel, Secret Wars, e l'attore ha commentato l'assenza di Hawkeye.

L'interprete di Occhio di Falco, intervistato durante la sua partecipazione a The Breakfast Club Morning Show, non è sembrato particolarmente dispiaciuto o preoccupato per il mancato coinvolgimento del suo personaggio nel progetto.

Renner non teme una sostituzione

L'attore ha infatti confermato che non è tornato sul set nei panni di Clint Barton in occasione delle riprese del nuovo film diretto dai fratelli Russo perché è 'piuttosto impegnato'.

Hawkeye: Jeremy Renner in un'immagine della serie

Jeremy Renner, attualmente star della serie Mayor of Kingstown che è arrivata alla stagione 4, ha successivamente commentato le ipotesi che in Avengers: Doomsday entri in scena una versione di Hawkeye alternativa, sfruttando il Multiverso. La star ha dichiarato ironico: "Sì. Ecco. Se vogliono farlo, possono procedere. Davvero, lo si può fare. Io sono piuttosto impegnato".

Il cast del ritorno degli Avengers

Il film Avengers: Doomsday può contare comunque su un cast davvero stellare composto da attesi ritorni tra le fila del MCU. Il villain Victor von Doom, ad esempio, sarà Robert Downey Jr, ex interprete di Iron Man/Tony Stark. Tra gli interpreti ci saranno anche Chris Hemsworth, le star del recente I Fantastici 4: Gli Inizi, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, ed Ebon Moss-Bachrach. Non mancheranno nemmeno Paul Rudd, Sebastian Stan, Tom Hiddleston, Anthony Mackie, Florence Pugh, Tenoch Huerta Mejia, Lewis Pullman, Simu Liu, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen, Letitia Wright, Winston Duke, e Danny Ramirez.

Tra i fan della Marvel c'è inoltre grande curiosità in attesa di scoprire come verranno coinvolti gli interpreti degli X-Men Patrixk Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden e Channing Tatum, nuovamente impegnati nei ruoli dei popolari mutanti.

Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha fatto inoltre intendere che la lista dei nomi annunciati non è il cast completo, quindi non resta che attendere per scoprire quali volti noti torneranno sul grande schermo, anche se da tempo si parla della possibile presenza di Doctor Strange, Deadpool, Steve Rogers e Peggy Carter, e Spider-Man nella storia proposta da Avengers: Doomsday.