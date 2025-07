Avengers Doomsday, guai per il film Marvel: il terzo atto non è ancora stato scritto?

Avengers: Doomsday era originariamente previsto per il prossimo maggio, ma è stato recentemente posticipato al dicembre 2026. Per quanto molti fan siano rimasti delusi dalla notizia, la maggior parte sembra concordare sul fatto che si tratta della mossa giusta, che darà ai Marvel Studios il tempo di realizzare il miglior film possibile.

Molti dei blockbuster dello studio sono stati scritti mentre le macchine da presa stavano già girando, e all'inizio dell'anno abbiamo appreso che le riprese di Avengers: Doomsday erano iniziate senza una sceneggiatura completa di Stephen McFeely.

Ora, Daniel Richtman ha rivelato che i Marvel Studios non hanno ancora finalizzato il terzo atto del film. Naturalmente c'è tempo per trovare una soluzione e siamo sicuri che ricorderete come molte idee alla fine non sono state inserite in Avengers: Infinity War e Endgame, poiché entrambi i film si sono evoluti durante la produzione.

Nuovi dettagli sulla trama di Avengers: Doomsday

Deadpool & Wolverine: Ryan Reynolds e Hugh Jackman in una scena del film

Lo scooper ha anche appreso che attualmente si stanno girando delle scene nel Vuoto, la terra desolata fatta di realtà cancellate dall'esistenza che abbiamo già incontrato in Loki e Deadpool & Wolverine.

I Fantastici 4: Gli Inizi, il team al completo

Richtman ha anche fornito qualche dettaglio in più circa i commenti precedenti secondo cui si stavano girando scene sulla Terra dei Fantastici Quattro per Avengers: Doomsday, spiegando che sono ambientate durante una partita di baseball. Sembra inoltre che i Marvel Studios stiano ancora pensando a un progetto da incentrare su Silver Surfer.

Recentemente è stato chiesto a Tom Hiddleston se avesse sempre saputo che il piano prevedeva il ritorno del suo Loki in Avengers: Doomsday: "Non lo sapevo, quindi ero sincero nella mia convinzione di pensare che fosse la fine. Non vi stavo mentendo, ve lo assicuro", ha confermato l'attore. "Allora non sapevo quale fosse il piano. Sto cercando di pensare da quanto tempo lo sapevo... è molto eccitante".